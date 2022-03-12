جدة - نرمين السيد - وقال ريابكوف فى تصريحات للقناة الأولى الروسية اليوم السبت، ردا على سؤال حول قوائم الأشخاص الذين سيخضعون للعقوبات الروسية: " إن القوائم جاهزة، وهذا جزء كبير من العمل اليومى لنا"، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يكون التركيز على كيفية الاستجابة للعقوبات وعلى نطاقها أمرا خاطئا.
وكانت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، فرضت على مدار الأيام الماضية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا بسبب العملية العسكرية فى أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الروسية: الإعلان قريبا عن قوائم العقوبات الشخصية ضد أمريكا والغرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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