الخارجية الروسية: الإعلان قريبا عن قوائم العقوبات الشخصية ضد أمريكا والغرب

جدة - نرمين السيد - وقال ريابكوف فى تصريحات للقناة الأولى الروسية اليوم السبت، ردا على سؤال حول قوائم الأشخاص الذين سيخضعون للعقوبات الروسية: " إن القوائم جاهزة، وهذا جزء كبير من العمل اليومى لنا"، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يكون التركيز على كيفية الاستجابة للعقوبات وعلى نطاقها أمرا خاطئا.

وكانت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، فرضت على مدار الأيام الماضية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا بسبب العملية العسكرية فى أوكرانيا.