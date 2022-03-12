نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتائجنا pdf برقم الامتحاني في المقال التالي
اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتائجنا pdf برقم الامتحاني بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات الجارية الآن استعداداً على رفع نتائج الطلاب على شكل ملفات pdf على موقع وزارة الرتبية والتعليم العراقية، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال طريقة الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة
اعلان نتائج الصف الثالث الخارجي 2022
يترقب عدد كبير من الطلاب والطالبات بفارغ الصبر البدء فى الكشف عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات الجارية الآن لبدء عمليات نشر تلك النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي الذي فعل خصيصاً لرفع تلك النتائج وتنزيلها ، حيث نتائج الطلاب ستكون معلنة اون لاين على مستوي جميع المحافظات العراقية سواء على مستوى محافظة بغداد او الكرخ الاولى والكرخ الثانية أو محافظة الرصافة الاولى الرصافة الثانية او الثالثة او محافظة بابل او كربلاء او البصرة او شتي المحافظات العراقية، لذا نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين
خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي
نتابع الان طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية عبر الفقرة التالية:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي
- البدء على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج عند ادخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني
- النقر على ايقونة عرض الدرجات على ان تكون على الفور امامكم النتائج معلنة على الفور
هذا و بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات التي بالاسفل بالبيانات المطلوبة من أجل الاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول على تلك النتائج التي ستكون معلنة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية السابق لنا ذكره بالاعلى او من خلال موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية وغيرها من المواقع التعليمية
معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية
- ١_ كلية طب بغداد : 99
- ٢_ كلية طب الكندي : 98.8
- ٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50
- ٤_ كلية طب النهرين : 98.67
- ٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥
- ٦_ طب الزهراء : 97.93
- ٧_ طب الموصل : 98.33
- ٨_ كلية طب الكوفة : 98.33
- ٩_ كلية طب تكريت : 98.17
- ١٠_ طب القادسية : 98.33
- ١١_ طب الانبار : 98.17
- ١٢_ طب العراقية : 98.33
- ١٤_ طب حمورابي : 98.33
- ١٥_ طب ديالى : 98.50
- ١٦_ طب كربلاء : 98.35
- ١٧_ طب ذي قار : 98.67
- ١٨_ طب كركوك : 98.50
- ١٩_ طب واسط : 98.64
- ٢٠_ طب ميسان : 98.17
- ٢١_ طب المثنى : 98.17
- ٢٢_ طب الفلوجة : 98.22
- ٢٣_ طب نينوى : 98.0
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