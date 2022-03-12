here موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات القبول الموازي رسمياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 التي يتم الاستعلام عليها عن طريق الرقم الامتحاني الخاص بالطلاب والطالبات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي على كافة النتائج التي تتعلق بنتائج القبول الموازي والتي قد تم القيام برفعها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية كما أنها قد أعلنت بأن مهام الاستعلام عن جميع النتائج إلكترونياً عن طريق الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، أو من خلال الولوج إلى موقع نتائجنا، على أن يتم كل ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة المتعلقة بالاستعلام عن النتائج القبول الموازي 2022، طبقاً لما أعلن عنه المواقع الرسمية من أجل التعرف على كافة نتائج القبول الموازي، في جميع محافظات العراق المختلفة، وبهذا المقال سوف نتعرف على كافة التفاصيل التي تتعلق بنتائج القبول الموازي.

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها بأن جميع النتائج الخاصة بالطلاب الطالبات بالقبول الموازي أصبحت الآن متاحة في جميع المحافظات بالعراق بشكل كلي، وقد تم الانتهاء بالفعل من جميع أعمال اعتماد كافة النتائج الخاصة بهم، حيث أن الطلاب والطالبات قد قاموا بخوض الاختبارات نحو 22 ألف طالب وطالبة خلال ذلك العام 2021/ 2022، وبعد ذلك يتم رفع كافة النتائج على أن يتم القيام بالاستعلام عن كافة نتائج القبول الموازي بطريقة إلكترونية عن طريق إضافة الاسم الخاص بالطالب رباعي، وإضافة الرقم الامتحاني، كما أن كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية بأن تكون بداية العام الدراسة بيوم 27 يناير الجاري.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

يوجد خطوات بسيطة وسهلة للغاية يتم من خلالها الاستعلام عن جميع نتائج القبول الموازي والتي تشمل الآتي:ـ

يتم القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.

بعد ذلك يتم الضغط على خانة نتائج القبول الموازي في الخانة الخاصة بذلك.

يتم إضافة اسم الطالب رباعي.

يتم إَضافة جميع البيانات الخاصة بالطالب.

تظهر لك النتيجة على الفور على أن تتمثل في ملفات بي دي إف.

هذا الملف يوضح لك نسب النجاح الخاصة بكل طالب.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية