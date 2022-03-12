عاجل.. بوتين: بعض التحولات الإيجابية فى المحادثات مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عن حدوث "بعض التحولات الإيجابية" فى المحادثات الجارية بين موسكو وكييف بهدف وضع حد للأعمال القتالية فى أوكرانيا، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".





جاء ذلك خلال لقاء بوتين نظيره البيلاروسى، ألكسندر لوكاشينكو، فى الكرملين، حيث أطلعه "على مستجدات الوضع فى أوكرانيا وعلى كيفية سير المحادثات التى تجرى حاليا على أساس يومى". وقال الرئيس الروسى، بحسب تصريحات نقلتها عنه وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "هناك بعض التحولات الإيجابية فى المحادثات حسبما أكد له المفاوضون الروس".

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