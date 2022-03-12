بولندا: مليون و596 ألف لاجئ من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوكالة - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، ونقلها راديو "بولندا" - بأن 76 ألفا و200 شخص وصلوا من أوكرانيا أمس الجمعة، مشيرة إلى أن 17 ألفا و700 لاجئ آخرين دخلوا بولندا من أوكرانيا فى الساعة السابعة من صباح اليوم.
وكان مجلس النواب البولندى قد وافق، يوم الأربعاء الماضى، على خطة لمساعدة الأوكرانيين الذين فروا من بلادهم.
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