بوتين يندد بخرق القوات الأوكرانية القانون الإنسانى الدولى

جدة - نرمين السيد - أكد الكرملين، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بحث آخر مستجدات الوضع فى أوكرانيا حيث تجرى موسكو عملية عسكرية مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون والمستشار الألمانى أولاف شولتس، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وذكرت الرئاسة الروسية، فى بيان لها، اليوم السبت، أن الزعيمين الفرنسى والألمانى خلال مكالمة هاتفية ثلاثية جرت اليوم السبت أثارا مسائل متعلقة بالوضع الإنسانى فى مناطق إجراء العملية العسكرية الروسية، مضيفة أن بوتين بدوره أطلعهما على واقع الوضع هناك.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الروسى كشف خصوصا عن "حالات متعددة لانتهاك معايير القانون الإنسانى الدولى بشكل فاضح من قبل القوات الأوكرانية"، بما يشمل "الإعدام خارج نطاق القضاء للذين لديهم آراء مختلفة، واحتجاز رهائن واستخدام مدنيين كدروع بشرية، ونشر أسلحة ثقيلة فى أحياء سكنية وعلى مقربة من مستشفيات ومدارس ورياض أطفال، إلخ".

وجاء فى البيان: "فى الوقت نفسه، تفشل الكتائب القومية بشكل ممنهج العمليات الرامية إلى إنقاذ المواطنين وترهب المدنيين الراغبين فى الإجلاء".

وأشار البيان إلى أن الرئيس الروسى حث الزعيمين الفرنسى والألمانى على "التأثير على سلطات كييف لوضع حد لمثل هذه الأعمال الإجرامية".

ووفقا للبيان، أطلع بوتين ماكرون وشولتس على سلسلة الاجتماعات الافتراضية التى جرت بصيغة مؤتمر الفيديو فى الأيام الأخيرة بين مسؤولين روس وأوكرانيين، مضيفا أن الزعماء الثلاثة فى هذا الصدد "استعرضوا بعض المسائل المتعلقة بالاتفاقات قيد العمل بخصوص تطبيق المطالب الروسية المعروفة".

وأشار البيان إلى أن بوتين وشولتس وماكرون اتفقوا على مواصلة اتصالاتهم بشأن الملف الأوكرانى.