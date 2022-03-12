بعد توقف صادرات روسيا.. قفزة فى أسعار الأسمدة تثير رعب الأمريكيين

وحسبما ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن الخطوة التى أعلنت عنها روسيا ـ صاحبة ثلثى تجارة الأسمدة العالمية، ستؤدى إلى تداعيات بائسة على الاقتصاد الأمريكى، مؤكدة أن خطر ذلك لا يقل عن خطر ارتفاع أسعار الوقود.
وأشار تقرير القناة الأمريكية إلى أن ارتفاع أسعار الوقود أدى سريعًا فى فبراير الماضى، إلى ارتفاع نسبة التضخم المالى فى البلاد، حيث ارتفع إلى أعلى مؤشر منذ 40 عامًا.
وحسبما نقلت "فوكس نيوز"، قال مزارع أمريكى من ولاية أوكلاهوما، إن تكاليفه الخاصة بالوقود والأسمدة والعمالة ارتفعت فى الفترة الأخيرة بنسبة 25-30%، ما سينعكس قريبا على أسعار السلع الغذائية فى الأسواق.
وحذر المزارع الأمريكى من أن الآثار السلبية لنقص الأسمدة وغلائها ستتجلى أكثر بحلول موسم الصيف، وسط مخاوف من أخطار أكبر تحدق بالعالم كله جراء الحرب الروسية الأوكرانية وسياسة العقوبات التى اتبعها الغرب وأمريكا.
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