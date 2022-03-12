أبطال إفريقيا.. صن داونز يكررها ويذيق الأهلي مرارة الهزيمة

تعقدت فرص الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا، بعد هزيمته أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، عصر السبت.

وتجرع بطل إفريقيا هزيمة جديدة على يد صن داونز، بعد هزيمته في القاهرة، وبنفس النتيجة 0-1، ليبقي على رصيد 4 نقاط في المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل لصن داونز، بيتر شالوليلي، في الدقيقة 23، وحافظ على تقدمه حتى نهاية اللقاء، ليضمن تأهل فريقه لربع نهائي البطولة.

وتساوى الأهلي مع منافسيه الهلال والمريخ السودانيين، برصيد 4 نقاط لكل منهم، خلف صن داونز المتصدر بـ10 نقاط.

وسيتنافس الأهلي مع المريخ والهلال على البطاقة الثانية في المجموعة، المهلة لربع النهائي.

وسيواجه الأهلي المريخ في أم درمان، قبل أن يستضيف الهلال في المباراة الختامية بالمجموعة.