نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان الوزارة قد انتهت من اعمال رصد ومراجعة بيانات المتقدمين على نتائج القبول الموازي، عليه قد تم التأكيد على ان نتائج القبول الموازي قد تم اعمال رفعها عبر موقع الوزارة الرسمي الذي نتابعه الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بشكل مؤخر قد تم الانتهاء من اعمال رصد ومراجعة طلبات المتقدمين على القبول الموازي على مستوي جميع المحافظات العراقية، عليه اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي بدء اعمال رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم بعدما تم الاشارة على معدلات القبول الموازي وضوابط القبول الموازي ومصاريف جميع الجامعات العراقية، عليه بدءت مؤشرات البحث على جوجل تتزايد الى حد كبير وراء اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي اصبحت مؤخراً تريند رقم 1 بالعراق، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية على رفع نتائج القبول الموازي بشكل الكتروني امام الطلاب والسادة اولياء الامور على ان يصبح بامكان الان الطلاب وكذلك السادة اولياء الامور من اجراء الاستعلام عن تلك النتائج الكترونياً سواء بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على نحو نتابعه الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

تم الاشارة والاعلان على خطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على مستوي شتي الجامعات العراقية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث قد تم الاعلان على طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي جاءت بمنتهي السهولة على النحو التالي:-

الخطوة الاولي:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الخطوة الثانية:- فتح ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة:- البدء على اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني

الخطوة الاخيرة:- النقر على ايقونة عرض النتيجة حتي تكون على الفور امامكم نتائج القبول الموازي معلنة على الفور، علي ان يصبح بامكانكم من خلال صندوق التعليقات الذي بالاسفل مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام والكشف عن تلك النتائج

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات القبول الموازي

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

كلية طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

كلية الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

كلية الهندسة النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

جميع الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

كلية التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

كية الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية التمريض: 875.000 دينار عراقي.

كلية الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

كلية التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

كلية القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي

مؤشرات البحث على جوجل تتواصل من أجل الحصول على نتائج القبول الموازي بالعراق التي سيتم الكشف والاعلان عنها بمنتهي السهولة بعد ان يتم الانتهاء من اعمال رصد طلبات المتقدمين على القبول الموازي التي سينتهي اعمالها فى اسرع وقت ممكن لتسهيل مهام فحص والاستعلام عن تلك النتائج من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا.

تستمر معدلا البحث على جوجل حول مراجعة كافة التفاصيل المطروحة حيال نتائج القبول الموازي التي بامكانكم اجراء الاستعلام عنها على مدار الساعة وذلك بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني او شتي البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج التي تم الاعلان عنها بشكل مؤخر بعد تم التأكيد على قبول 22 الف طالب وطالبة داخل الجامعات العراقية.