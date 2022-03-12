أمريكا تقدم 840 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى أوغندا

جدة - نرمين السيد - وأفاد مسؤول بالبيت الأبيض، بحسب ما نقلت صحف أوغندية، بأنه من المقرر أن تتسلم أوغندا شحنة اللقاح يوم الثلاثاء المقبل كأول شحنة من اللقاح ينظمها مرفق كوفاكس بهدف توفير مخزون احتياطى من اللقاحات لتلبية احتياجات السكان المعرضين للخطر كاللاجئين وطالبى اللجوء والمشردين داخليا والأقليات ومناطق النزاعات.

وأعلنت الولايات المتحدة اعتزامها توفير مخزون احتياطى يبلغ 300 ألف جرعة من اللقاح نفسه لتوزيعها على فرق العمل الإنسانى وبعثات حفظ السلام فى جميع أنحاء العالم.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد أكد مرارا أن الولايات المتحدة ستكون "ترسانة اللقاحات" فى العالم، كما تؤكد إدارته باستمرار أن تبرعات الولايات المتحدة من اللقاحات لا تخضع لأى شروط كما لا تستهدف خدمة أهداف الولايات المتحدة الدبلوماسية أو الاستراتيجية.