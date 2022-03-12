روسيا تتهم شبكات التواصل الأمريكية بتأجيج التعصب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - عقبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، على تصريحات شركة "ميتا" الأمريكية، متهمة المنصات الرقمية الأمريكية بمسؤوليتها المباشرة عن تأجيج التعصب القومى فى أوكرانيا، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم".





وقالت زاخاروفا، إن "كراهية الأجانب لا تعرف الحدود عادة، فما بالك بكراهية الأجانب على الإنترنت"، مؤكدة أنه "على مدى سنوات عديدة، عاد التعصب القومى وتجذر فى أراضى أوكرانيا بتشجيع الغرب. ونحن نشهد جميعا نتيجة هذه السياسة اليوم". وأكدت المتحدثة الروسية أنه "حان الوقت لاستخلاص النتائج واستخدام كل الموارد، وفى مقدمتها المعلوماتية لوقف التحريض على الكراهية. المنصات الرقمية الأمريكية مسؤولة بشكل مباشر عن تشجيع التعصب القومى فى أوكرانيا".

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