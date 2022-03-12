مقطع فيديو يظهر أفراد الجيش الإثيوبى يحرقون شخصا حيا فى شمال غرب إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - كشف مقطع فيديو نشرته وكالة "فرانس برس" الإخبارية، عن مقطع فيديو يظهر مجموعة من أفراد الجيش الإثيوبى يرتدون الزى العسكرى للجيش، ويحرقون رجلاً من التيجراى على قيد الحياة، فى منطقة شمال غرب إثيوبيا.





وحسبما أظهر الفيديو الذى نشرته وكالة "فرانس برس"، وتناقلته عدد من وسائل الإعلام، يظهر فى مقطع الفيديو رجلا عاجزًا تحرقه مجموعة من القوات الإثيوبية، بعضهم يرتدى زى الجيش الإثيوبى، وقد وجهوا له الشتائم باللغة الأمهرية، اللغة الرسمية فى إثيوبيا. واعترفت خدمة الاتصالات التابعة للحكومة الإثيوبية، بأنه "تم تصوير الفيديو فى منطقة بنى شنقول-قمز المتاخمة للسودان وجنوب السودان فى شمال غرب إثيوبيا"، لافتة إلى أن "فيديو العمل الوحشى المتطرف المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه أبرياء يحرقون أحياء". وأعلنت السلطات الإثيوبية أنها ستفتح تحقيقا بعد انتشار مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

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