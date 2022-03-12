عاجل.. رئيس دونيتسك: تحرير 85 بلدة فى دونباس

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم السبت، تحرير 85 بلدة عمن أراضى إقليم الدونباس، خلال العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، والتى بدأت منذ 24 فبراير الماضى.





وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قال بوشيلين: "اليوم يمكن الحديث عن قيامنا بتحرير 85 بلدة، بما فيها مدينة فولنوفاخا، واليوم تعمل وزارة الداخلية هناك فى إطار إجراءاتها الخاصة بها". وأشار رئيس جمهورية دونيتسك فى تصريحات تلفزيونية لقناة "روسيا 1"، إلى أن القصف من قبل العسكريين الأوكرانيين أسفر عن إصابة 4 مدنيين بجروح، وتضرر 38 منزلا و9 من منشآت المرافق العامة المدنية خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأضاف بوشيلين، أن القوميين الأوكرانيين قصفوا أراضى الجمهورية بقذائف مدفعية "عيار 122 مم"، وقذائف "هاون عيار 120" و"85 مم".

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