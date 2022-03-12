محمد صلاح يصل للهدف 20 ويخرج مصابا.. ويثير فزع المصريين

بعد فترة طويلة بعيدا عن لعنة الإصابات، خرج النجم المصري محمد صلاح مصابا من لقاء فريقه ليفربول أمام برايتون، عصر السبت، بالدوري الإنجليزي الممتاز، ما أثار فزع الكثير من المصريين قبل أسبوعين من مباراة السنغال في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وبعد دقائق من تسجيله الهدف رقم 20 بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من ركلة جزاء، خرج صلاح من اللقاء أمام برايتون مصابا، في الدقيقة 64.

ولم تتضح نوعية الإصابة التي أجبرت صلاح على الخروج، لكنه خرج ماشيا على قدميه بدون ألم واضح، مما قد يعني إصابة "خفيفة".

كما توجه صلاح لأحد مشجعي برايتون، مبتسما، ومنحه قميصه، قبل أن يخرج إلى غرفة تبديل الملابس.

وكانت النتيجة تشير لتقدم ليفربول بنتيجة 2-0 على برايتون، عندما خرج صلاح.

ويواجه المنتخب المصري بقيادة محمد صلاح نظيره السنغالي في مباراتين فاصلتين ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بعد أسبوعين.