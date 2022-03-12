"حادث خطير" فوق كازاخستان.. إشارة استغاثة لطائرة روسية

ذكرت وكالة "تاس" الروسية، السبت، أن طائرة ركاب مدنية تقوم برحلة بين سانت بطرسبرغ وسوتشي، أرسلت إشارة استغاثة من فوق أراضي كازاخستان.
ولم يجر الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن السبب الذي اضطر طائرة الركاب الروسية إلى إطلاق إشارة الاستغاثة.
وتصل المسافة بين المنطقتين الروسيتين إلى نحو ألفي كيلومتر، يمكن قطعها عبر رحلة جوية في 3 ساعات ونصف الساعة.
ويأتي إطلاق هذه الطائرة إشارة استغاثة وسط توتر في منطقة شرق أوروبا، منذ بدء العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا المجاورة في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.
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