نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات 50% بداخل هايبر بنده بالسعودية العرض ساري حتى 16 مارس 2022 في المقال التالي

هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية، ما من منتج إلا وسوف تجده بداخل الهايبر من سلع غذائية بكل أنواعها كالخضروات الطازجة، والدواجن واللحوم، وايضاً جميع أنواع وماركات الأجهزة الكهربائية اللازمة لكل منزل،وأدوات المطبخ وغيرهم من المنتجات وبأسعار متفاوتة لتناسب جميع العملاء كل ذالك من أجل إرضاء المستهلك والحفاظ على تاريخه العريق. عروض هايبر بنده على المنظفات: متوفر عرض على صندوق مسحوق غسيل اريال مركز (2×5كيلو)، سعر الصندوق قبل العرض 99.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 89.95 ريال سعودي.

كما متاح عرض على مسحوق غسيل بونكس مركز (2.5،كيلو)، سعره الأن 16.95 ريال سعودي بدلاً من 25.95 ريال سعودي.

تخفيض علي مسحوق غسيل مركز برسيل (6.8 كيلو)، بسعر 46.95 ريال سعودي.

متاح بالعرض أكياس سريعة الذوبان نانو بودس اريال (16 حبة)/تايد (حبة)، بسعر 39.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 59.95 ريال سعودي.

متوفرة برسيل جل (4.2/4.8لتر)، سعرها قبل العرض 61.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح 41.95 ريال سعودي.

متواجد بالعرض مسحوق غسيل أومو مركز(5 كيلو)، سعرها قبل العرض 54.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح 44.95 ريال سعودي.

متاح صندوق مسحوق غسيل تايد مركز (2×5كيلو) سعر الكيس بالعرض 67.95 ريال سعودي، بدلاً من 79.95 ريال سعودي.

كما متاح عرض على مسحوق غسيل مركز جنتو (5 كيلو)، سعره قبل العرض 76.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 24.95 ريال سعودي.

مطهر ديتول (1+1لتر)/(2لتر)، متواجد بالعرض بسعر 89.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 38.95 ريال سعودي، يقضي على جميع الجراثيم ومتاح عليه خصم 20٪.

كما متوافر مطهر داك (3 لتر)، سعره قبل العرض 29.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح 18.95 ريال سعودي.

شامبو برسيل غسيل العباية السوداء (2.9 لتر) +برسيل بالعطور الفرنسية 2 في 1 (900 مل)، سعره قبل العرض 58.95 ريال سعودي واصبح بعد العرض 39.95 ريال سعودي.

تخفيض مزيل البقع فانيش اوكسي أكشن (500/450 جرام) +20٪ خصم/مزيل البقع للملابس البيضاء (1.8 لتر) +500 مل، سعر الربطة قبل العرض 36.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 23.95 ريال سعودي.

خصم 10% على منعم الأقمشة نولين (3 لتر)، سعره بعد الخصم 14.95 ريال سعودي، للحصول على ملابس ذات رائحة رائعة.

متوفر أيضاً منعم الأقمشة كومفرت (4 لتر)، سعره قبل العرض 35.25 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 24.95 ريال سعودي.

تخفيض هائل على سائل مبيض كلوركس (5.30 لتر) +40% زيادة، السعر قبل العرض 19.25 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 18.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة خصومات 50% بداخل هايبر بنده بالسعودية العرض ساري حتى 16 مارس 2022 - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خصومات 50% بداخل هايبر بنده بالسعودية العرض ساري حتى 16 مارس 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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