نتائجنا رابط نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول جميع المحافظات وزارة التربية العراقية

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نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول
أكدت صفحه وزاره التربيه العراقيه اليوم على موقع الرسمي على شبكه التواصل الاجتماعي انه قد تأكد صدور نتائج الثالث المتوسط اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021 وذلك بعد ان طول انتظار من الطلاب وأولياء الأمور حيث يريدون الاطمئنان علي نتيجة أبنائهم كان قد تقدم لامتحانات الصف الثالث المتوسط أكثر من 650 الف طالب وطالبة قد أدوا الامتحانات في جميع محافظات العراق حيث تم تطبيق اجراءت احترازية علي كافة الطلاب والمعلين والعاملين في اللجان الامتحانية ضد انتشار فيروس كوفيد.
رابط نتائج الثالث المتوسط
ينتظر جميع طلاب الصف الثالث متوسط أن تظهر النتائج الصف اليوم الثلاثاء علي مستوى كافة أنحاء العراقو يستطيع الطلاب في كل المحافظات. حيث يمكن الاستعلان عن نتيجة طلاب الثالث بالخطوات الآتية:
- يقوم الطلاب اولا بدخول رابط وزارة التربية بالعراق.
- بعد ذلك يقوم كل طالب بتحديد نتائج الثالث من القائمة بالنسبة للدور الأول.
- بعدها يتم كتابة البيانات التي يطلبها الطالب
- ثم يقوم الطالب بالضغط علي استعلام.
كانت امتحانات الثالث متوسط قد انتهت قبل الأسبوع الاول من شهر أغسطس وتم الانتهاء من جميع عمليات التصحيح والمراجعة وسوف يتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتائج اليوم الثلاثاء بعد أن يقوم وزير التعليم باعتمادها والاعلان عن أسماء أوائل الطلاب، وسيتم نشر نتيجة الثالث المتوسط الكترونياً ويمكن للطلاب خارجي وفي جميع المحافظات العراقية المختلفة أن يقوموا بالاستعلام عن النتيجة .
تحديث: أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، صباح اليوم الأحد 6 آذار / مارس 2022 ، عن نتائج الجولة الأولى من الصف الثالث المتوسط ، حيث صدرت النتائج المهنية في الساعات القليلة الماضية، وسيتم نشر نتائج جميع الطلاب. إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية وهو يعتبر رابط خاص لإعلان النتائج رسميا للطلاب.
رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الخارجي
قالت وزارة التربية والتعليم العراقية، إنها باشرت بالتحضير لإعلان نتائج الثالث المتوسط الخارجي على مستوى جميع المحافظات العراقية على الإنترنت، فيما أكدت الجهات المسؤولة أنه يجري تصحيح الملاحظات ومتابعتها من أجل إعداد إعلانات الطلاب من أجل استكمال إعلان هذه النتائج بأكبر قدر ممكن من السهولة عبر الإنترنت، بينما اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية انتهاء عمليات التصحيح والرقابة على مستوى عدد كبير من المحافظات العراقية، وهذه المعلومات متوفرة على الانترنت باستخدام اسم الطالبة ا ورقم الامتحان وغيرها من المعلومات. اللازمة للتحقيق في هذه النتائج.
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