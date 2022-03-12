نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عَاجل:- موعد صُدور معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 وخطوات تسجيل طلب جديد في الضمان عبر sbis.hrsd في المقال التالي
عَاجل:- موعد صُدور معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 وخطوات تسجيل طلب جديد في الضمان عبر sbis.hrsd هذا ما نقدمه إليكم، وذلك بسبب ما يحمله الضمان الاجتماعي المطور من مميزات وأسس، وذلك بغرض توفير حياة كريمة، ودعم المواطن بصورة مادية وواقعية، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.
عَاجل:- موعد صُدور معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 sbis.hrsd
إن تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443 sbis.hrsd وموعد صدور معاش الضمان عبر منصة الدعم والحماية هو أمر تم اتباعه من قبل المسؤولين داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف توفير الحياة الكريمة، وهو واحد من الأنظمة التي تم اعتمادها عن طريق رؤية 2030، والتي تهدف إلى جعل المواطن السعودي يعيش حياة كريمة، وإن تسجيل الدخول عبر منصة الدعم والحماية يكون عن طريق التواصل عن بعد، وهو شيء جديد قامت به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل الحصول على توفير في الوقت والمجهود لمن يقدم في ذلك النظام، ولقد عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على وضع بعض الشروط للقبول في ذلك النظام، ولم يتم تحديد موعد محدد للصرف.
شروط الحصول على نظام الضمان الاجتماعي المطور
إن تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443 sbis.hrsd عبر منصة الدعم والحماية يحتاج إلى معرفة شروط استحقاق ذلك المعاش، وتتمثل تلك الشروط في النقاط التالية:
- أن يكون الموظف حاملًا للجنسية السعودية، ومقيمًا بشكل دائم في المملكة، ويستثنى من هذا الشرط: المرأة غير السعودية المتزوجة من رجل يحمل الجنسية السعودية.
- المرأة الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون.
- الأبناء للمرأة الأرملة أو المطلقة من زوج غير سعودي.
- الأيتام، والأرامل ذوات الأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، والذين يملكون بطاقات التنقل.
- أن يقل دخل المحتسب للموظف عن الحد الأدنى للمعاش وهو 1100 ريالًا سعوديًا للموظف ، و550 ريالًا سعوديًا فرد من أفراد أسرته.
- أن تنطبق على الموظف معايير امتلاك واستخدام الثروة المحددة في اللائحة التنفيذية للنظام بحيث يحسن توزيع التعويض الممنوح له.
- ألا يمتلك الموظف أصولًا ذات قيمةٍ.
- أن يلتزم الموظف بمتطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم للأبناء وبرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
- ألا يكون الموظف مقيمًا في أحد مراكز الإيواء الحكومية التي ترعاها الدولة كمراكز الرعاية الاجتماعية والصحية والمستشفيات والسجون، وما في حكمها.
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