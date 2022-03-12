كم الحد المانع لصرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 هـ عبر رابط sbis hrsd وكم يكون الحد الاعلى

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عمر شويل - جدة ما هو الحد المانع لصرف الضمان الاجتماعي المطور حيث تم توضيح الحد المانع لنظام الضمان الاجتماعي الحديث بعد اطلاقه والتصريح عن معايير القبول والأحقية بالنظام الجديد حيث يعتبر الضمان الاجتماعي بمثابة يد المساعدة للعديد من الأسر الفقيرة أو التي تفتقد الى الدخل الشهري، لكن النظام الجديد يعتمد على المرتب الشهري الذي يحصل عليه أفراد الأسرة وعدم الالتفات إلى الظروف الاجتماعية التي يمرون بها، وفي مقالنا اليوم نتعرف سويا على تفاصيل هذا الموضوع.

الحد المانع لصرف الضمان الاجتماعي المطور

قبل الحديث عن الحد المانع للضمان الاجتماعي الجديد لابد من ذكر الطبقات الاجتماعية التي تستحق الضمان الاجتماعي والتي تم التصريح عنها من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وبذلك فإن نظام الضمان الاجتماعي الجديد مخصص لكل الطبقات الاجتماعية التي تحتاج المساعدات المالية.

ذلك حتي يتم النهوض بالحالة الاجتماعية لهم بالإضافة إلى اتاحة العديد من فرص التدريب والتعليم التي تؤهلهم للحصول على وظيفة ثابتة تدخل لهم راتب شهري، وقد قامت الوزارة بتوضيح الحد المانع للضمان الاجتماعي حيث إذا ارتفع الدخل الشهري للأسرة عن معاش الضمان الاجتماعي عن هذا الحد يمنع المتقدم من الحصول على المعاش.

إذا لم يتجاوز الدخل الشهري لمعاش الضمان الاجتماعي فيتم حساب الحد المانع من خلال خصم 50% من قيمة الدخل الشهري للمتقدم الذي يحصل عليه من وظيفة أو من أي عمل تجاري خاص به + مجموع الراتب الذي يحصل عليه من مبادرات الدعم الحكومية وضرورة وجود باقي الاشتراطات التي وضعها برنامج الضمان الاجتماعي في المتقدم.

كم استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443

حيث نعرض لكم جدولا تفصيلا يوضح الحد الأعلى لقيمة المعاشات الاجتماعي حيث يتم تحديد الحد المانع للضمان الاجتماعي للمبلغ الذي تحصل عليه الأسرة المتقدمة بناء على عدد أفراد الأسرة ماعدا الذي يقيم في المنزل بسبب التعليم.

حيث لابد أن يقدم بصفة تابع وأن يبلغ عمره ما بين 18-25 عام وإذا بلغ عدد أفراد الأسرة 9 أفراد يتم زيادة مبلغ 550 ريال سعودي عن المبلغ الموضح في الجدول، لكن الحد الأعلى من معاش الضمان الاجتماعي وصل إلى 5000 ريال سعودي لا غير.