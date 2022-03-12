نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ممر الأشجار في منطقة ونتروندرلاند بموسم الرياض 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ممر الأشجار في ونتروندرلاند، تعتبر منطقة ونتروندرلاند الموجودة في موسم الرياض الحالي من أبرز المناطق التي تلقى زيارة الكثير من الأشخاص لها بسبب الفعاليات والأجواء الموجودة بها، وخاصةً ممر الأشجار في ونتروندرلاند إذ أنه يقدم تجربة شتوية رائعة لكافة الزائرين بمظاهر وفعاليات جديدة خيالية تجعل الزائرين يجربون أجواء شتوية جديدة ومختلفة عن المعتاد مشابه إلى حد كبير من الأجواء الشتوية الأوروبية في غابات أوروبا، إذ أن ممر الأشجار في منطقة ونتروندرلاند يتميز بتلك المظاهر الجديدة به التي نعرفكم بها في السطور القادمة.

مدينة ونتروندرلاند في الرياض

مدينة ونتروندرلاند الترفيهية الجديدة ساهمت في خلق جو من الحداثة الترفيهية وتقديم نظام جديد في القطاع الترفيهي لتسلية الزائرين المواطنين في نفس الوقت لكي يخوضوا تجربة مشوقة يغمرها الترفيه والتسلية، وفي نفس الوقت تقوم بإبراز المناطق الجمالية في الرياض مع الألعاب الجديدة الحديثة على المستوى العالمي حتى يظهر جمال وحداثة العاصمة الرياض جليًا للعين أمام كافة الزائرين.

مظاهر ممر الأشجار في ونتروندرلاند موسم الرياض الحالي

وتم إضافة الأجواء التالية في ممر الأشجار الموجود في منطقة ونتروندرلاند حتى يتمكن الزائرين من خوض تجربة شتوية باردة مميزة وهي:

غابة الثلج في ممر الأشجار

يتميز ممر الثلج بالأشجار الكثيفة به المرصوصة بجانب بعضها البعض التي تحتضن بعضها وتشكل سقفًا شجريًا أخضر اللون مغطى بالثلوج الصناعية حتى يجرب الزائرين تجربة غابات الثلج الأوروبية مع الطقس البارد بها، كما أنها توفر لهم تجربة جديدة للتزلج على الجليد مع توفير متاهة الثلج المشوقة وكذلك ركن خاص بالأطعمة والمشروبات الدافئة التي تعين على تحمل برودة الطقس في تلك المنطقة.

الرونق الساحر لممر الأشجار في ونتروندرلاند

كما أن الممر له رونق ساحر مميز يجذب جميع الأنظار ويلفتها إليه وكذلك التقاط الصور بصفة دائمة بمجرد الدخول إلى الممر، حيث يتم تشغيل الممر بأنوار رائعة على اللونين البنفسجي وكذلك الأزرق الذي يعطي شعور الهدوء والراحة في آن واحد، لذلك نجد أن الزائرين سرعان ما يلتقطون الصور لإبراز مدى جمال المكان والهدوء الاستثنائي الموجود به، لهذا يشعر الزائرين بأنهم يخوضون تجربة شتوية اوروبية مميزة على أراضي عربية.