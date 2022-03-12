رسميا أرخص هاتف من ابل I phone SE 2022 بمواصفات تنافسية مع أحدث معايير أبل

هاتف من ابل I phone SE 2022أعلنت شركة أبل عن إصدارها للجيل الثالث من هواتف SE التي تعتبر مشابهة لهواتف الجيل الماضي، ولكن مع بعض التحسينات في كثير من المواصفات، تصميم الهاتف من الخارج مطابق للنسخة السابقة بالحواف السوداء، بهيكل من الزجاج وإطار من الألومنيوم، وبذلك سيكون الهاتف مشابه إلي حد كبير أيفون 6 ولكن مع التطويرات الأحدث و التقنيات الجديدة في عالم أبل، كما سنعرض لكم في هذا المقال.

هاتف من ابل I phone SE 2022

كما وعدت أبل بإصدار هاتف اقتصادي بالفعل أصدرت هذا الهاتف، الهاتف من الخارج يشبه أيفون 6 الذي تم إصداره من سبع سنوات، لكن داخل تكوين الهاتف نفس الأداء القوي المقتبس من هاتف I phone 30 ، حيث يثبت جودته في الألعاب المختلفة أيضا، ونستعرض معكم أهم مواصفات ومميزات الهاتف الأرخص ضمن إصدارات أبل المتنوعة.

مواصفات الهاتف الأرخص من ابل I phone SE 2022