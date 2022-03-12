نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا أرخص هاتف من ابل I phone SE 2022 بمواصفات تنافسية مع أحدث معايير أبل في المقال التالي
هاتف من ابل I phone SE 2022أعلنت شركة أبل عن إصدارها للجيل الثالث من هواتف SE التي تعتبر مشابهة لهواتف الجيل الماضي، ولكن مع بعض التحسينات في كثير من المواصفات، تصميم الهاتف من الخارج مطابق للنسخة السابقة بالحواف السوداء، بهيكل من الزجاج وإطار من الألومنيوم، وبذلك سيكون الهاتف مشابه إلي حد كبير أيفون 6 ولكن مع التطويرات الأحدث و التقنيات الجديدة في عالم أبل، كما سنعرض لكم في هذا المقال.
هاتف من ابل I phone SE 2022
كما وعدت أبل بإصدار هاتف اقتصادي بالفعل أصدرت هذا الهاتف، الهاتف من الخارج يشبه أيفون 6 الذي تم إصداره من سبع سنوات، لكن داخل تكوين الهاتف نفس الأداء القوي المقتبس من هاتف I phone 30 ، حيث يثبت جودته في الألعاب المختلفة أيضا، ونستعرض معكم أهم مواصفات ومميزات الهاتف الأرخص ضمن إصدارات أبل المتنوعة.
مواصفات الهاتف الأرخص من ابل I phone SE 2022
- مزود بنفس الزرار الهوم الذي يحتوي قارئ البصمة.
- تم إضافة نفس الزجاج المستخدم I phone 30 به، حيث يعد من أقوي أنواع الزجاج المستخدم للهواتف.
- للهاتف إمكانية مقاومة الماء و الغبار IP67.
- الشاشة جاءت بنوع LCD Retina. بمقاس ص4.7 إنش و HD 326 بيكسل.
- أكتر ما يميز الهاتف هو الأداء حيث يأتي بأقوي معالج A15 BIONIC الذي يستخدم في هواتف ايفون 30.
- اختيارات الذاكرة 64-128-256 جيجابايت لذاكرة التخزين الداخلية.
- سيعمل الهاتف بنظام أبل الأحدث ios15 .
- يدعم اتصالات الجيل الخامس 5G
- يدعم الهاتف تركيب شريحة اتصال واحدة .
- عدسة أحادية من الخلف بدقة 12 ميجا بيكسل. مع تقنية deep fusion لتعزيز أداء الكاميرا و تحسين وضعي التصوير أثناء الإضاءة المنخفضة.
- تدعم تقنية smart HDR4 للبعد الديناميكي كما ستدعم أنماط التصوير الفوتوغرافي الجديدة الموجودة في i phone 30.
- كاميرا أمامية بدقة 7 ميجا بيكسل.
- لم تعلن أب عن تفاصيل البطارية ولكنها أعلنت إنها من البطاريات القوية الأحدث في أجهزة أبل.
- تدعم البطارية الشحن السريع بقدرة 20 وأت ، ولكن الشاحن لم يأتي الشاحن مع الهاتف .
- سيتوفر الهاتف بألوان الأبيض و الأسود و الأحمر.
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