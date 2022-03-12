نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحديث الجديد eFootball PES 2022 للأندرويد وتثبيت لعبة PES eFootball في المقال التالي
عمر شويل - جدة التحديث الجديد eFootball PES 2022 التي تطلقه شركة KONAMI بمميزات متطورة بوجهة اللعبة . الأساسية و زيادة كفاءة لاعبين eFootball PES 2021 المحدثة لنسخة هذا العام . كما يأتي تحديث لعبة eFootball PES 2022 في شهر مارس الجاري بتضمين التعليق العربي داخل اللعبة كما هو متداول من معلومات . علي مواقع البحث المختلفة كذلك بجانب تمتع لعبة إي فوتبول بيس 2021 المحدثة باحتوائها علي منتخبات مختلفة مضافة جديداً . كما بجانب كافة انتقالات اللاعبين في المواسم المختلفة في الساحرة المستديرة ستكون متاحة داخل PES eFootball . مع تغيير شكل الملاعب بتقنية تجعل اللعبة أشبه بالواقعية ومن خلال سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي المزيد . فيا تحتويه إي فوتبول بيس 2022 موبايل .
التحديث الجديد eFootball PES 2022
في تحديثات نسخة إي فوتبول 2022 تأتي لكي ما تكون متوافقة مع كافة أنواع الهواتف الذكية الحديثة المختلفة . كما أن إي فوتبول 2022 للاندرويد بعد أن حققت النجاح الساحق في تثبيت اللعبة علي الهواتف في الأعوام الماضية . حيث وصل العدد إلي 500 مليون لاعب علي مستوي العالم حرصت كونامي بأن يكون تطوير وتحديث efootball pes 2022 Konami . هذه المرة أكثر جاذبية في كافة محتويات اللعبة كذلك بجانب شمول تحديث إي فوتبول بيس 2022 . متضمناً هدايا متنوعة يتم منحها لكافة عاشقي الساحرة المستديرة في نسختها الأخيرة تمنحها شركة كونامي . مثل أعداد من كوينز يتم استخدامها في شراء اللاعبين والمدربين وغيرها من المهام . كما تتميز لعبة eFootball PES 2022 برسوميات واقعية جداً في شكل اللاعبين المشاهير . ومن خلال مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي خطوات تثبيت إي فوتبول بيس .
متطلبات التحديث الجديد eFootball PES 2022
يجب توفير بعض المتطلبات الخاصة بتثبيت لعبة إي فوتبول بيس 2021 المحدثة ذات الجودة العالية كالآتي :-
- تتطلب لعبة إي فوتبول بيس 2022 مساحة داخلية فارغة بقدر 4.5GB .
- كما تشمل تلك المساحة المطلوبة 2.5GB خاص بحجم PES eFootball وباقي المساحة خاص بتحديثاتها .
- كذلك بجانب المساحة الخاصة بالذاكرة العشوائية يجب أن تكون بمساحة 4GB .
- تتطلب لعبة PES 2022 معالج بتقنية متوسطة ذات تقنية سناب دراجون 720 أو أكثر .
- كما أن تشغيل لعبة إي فوتبول 2022 يكون علي هواتف بنظام تشغيل لا يقل عن نظام 9 فما أكثر .
خطوات تثبيت إي فوتبول بيس 2022 لهواتف أند رويد
- عبر المتجر الشهير الرسمي والمعتمد لدي شركة كونامي جوجل بلاي يتم تسجيل الدخول .
- كما يجب البحث عن لعبة eFootball PES 2022 في مربع البحث الخاص بالمتجر .
- أذأ كانت لديك النسخة السابقة من لعبة إي فوتبول بيس يتم تحديثها فقط .
- أما في حالة عدم حصولك علي لعبة إي فوتبول بيس 2021 يتم الضغط علي زر تثبيت من داخل المتجر .
- ربما تكون النسخة الجديدة من لعبة بيس 2022 لها رسوم حيث هناك معلومات متداولة بأن سعرها . ما يقرب من 35 ريال سعودي وأذأ ما كان محدداً لها سعر يجب دفعه بالبطاقة الائتمانية .
كيف يتم تثبيت لعبة إي فوتبول بيس 2022 لهواتف أيفون وهواتف هواوي
عبر المتاجر المعتمدة المتوافقة مع هواتف أيفون وهي أبل ستور ومتجر آب جاليري المتوافق مع هواتف هواوي . يتم تثبيت PES eFootball بنفس الخطوات السابقة المعروضة في السطور السابقة من مقال “موقع ثقفني” . ولكن فيما يخص متطلبات هواتف أيفون تتطلب تثبيت PES 2022 نظام تشغيل IOS وبالنسبة لمساحات التخزين . الداخلية أو الذاكرة العشوائية فهي نفسها لكل الهواتف بمختلف أنواعها .
التحديث الجديد eFootball PES 2022 المنتظر منذ شهور لكل عشاق الساحرة المستديرة حيث أقترب لطرحه علي المتاجر . وذلك وفقاً للمعلومات المتداولة سابقاً بأنه سيكون متاحاً في شهر مارس الجاري .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحديث الجديد eFootball PES 2022 للأندرويد وتثبيت لعبة PES eFootball على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.