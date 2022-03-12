نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحديث الجديد eFootball PES 2022 للأندرويد وتثبيت لعبة PES eFootball في المقال التالي

عمر شويل - جدة التحديث الجديد eFootball PES 2022 التي تطلقه شركة KONAMI بمميزات متطورة بوجهة اللعبة . الأساسية و زيادة كفاءة لاعبين eFootball PES 2021 المحدثة لنسخة هذا العام . كما يأتي تحديث لعبة eFootball PES 2022 في شهر مارس الجاري بتضمين التعليق العربي داخل اللعبة كما هو متداول من معلومات . علي مواقع البحث المختلفة كذلك بجانب تمتع لعبة إي فوتبول بيس 2021 المحدثة باحتوائها علي منتخبات مختلفة مضافة جديداً . كما بجانب كافة انتقالات اللاعبين في المواسم المختلفة في الساحرة المستديرة ستكون متاحة داخل PES eFootball . مع تغيير شكل الملاعب بتقنية تجعل اللعبة أشبه بالواقعية ومن خلال سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي المزيد . فيا تحتويه إي فوتبول بيس 2022 موبايل .

التحديث الجديد eFootball PES 2022

في تحديثات نسخة إي فوتبول 2022 تأتي لكي ما تكون متوافقة مع كافة أنواع الهواتف الذكية الحديثة المختلفة . كما أن إي فوتبول 2022 للاندرويد بعد أن حققت النجاح الساحق في تثبيت اللعبة علي الهواتف في الأعوام الماضية . حيث وصل العدد إلي 500 مليون لاعب علي مستوي العالم حرصت كونامي بأن يكون تطوير وتحديث efootball pes 2022 Konami . هذه المرة أكثر جاذبية في كافة محتويات اللعبة كذلك بجانب شمول تحديث إي فوتبول بيس 2022 . متضمناً هدايا متنوعة يتم منحها لكافة عاشقي الساحرة المستديرة في نسختها الأخيرة تمنحها شركة كونامي . مثل أعداد من كوينز يتم استخدامها في شراء اللاعبين والمدربين وغيرها من المهام . كما تتميز لعبة eFootball PES 2022 برسوميات واقعية جداً في شكل اللاعبين المشاهير . ومن خلال مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي خطوات تثبيت إي فوتبول بيس .

متطلبات التحديث الجديد eFootball PES 2022

يجب توفير بعض المتطلبات الخاصة بتثبيت لعبة إي فوتبول بيس 2021 المحدثة ذات الجودة العالية كالآتي :-

تتطلب لعبة إي فوتبول بيس 2022 مساحة داخلية فارغة بقدر 4.5GB . كما تشمل تلك المساحة المطلوبة 2.5GB خاص بحجم PES eFootball وباقي المساحة خاص بتحديثاتها . كذلك بجانب المساحة الخاصة بالذاكرة العشوائية يجب أن تكون بمساحة 4GB . تتطلب لعبة PES 2022 معالج بتقنية متوسطة ذات تقنية سناب دراجون 720 أو أكثر . كما أن تشغيل لعبة إي فوتبول 2022 يكون علي هواتف بنظام تشغيل لا يقل عن نظام 9 فما أكثر .

خطوات تثبيت إي فوتبول بيس 2022 لهواتف أند رويد

عبر المتجر الشهير الرسمي والمعتمد لدي شركة كونامي جوجل بلاي يتم تسجيل الدخول .

كما يجب البحث عن لعبة eFootball PES 2022 في مربع البحث الخاص بالمتجر .

في مربع البحث الخاص بالمتجر . أذأ كانت لديك النسخة السابقة من لعبة إي فوتبول بيس يتم تحديثها فقط .

أما في حالة عدم حصولك علي لعبة إي فوتبول بيس 2021 يتم الضغط علي زر تثبيت من داخل المتجر .

ربما تكون النسخة الجديدة من لعبة بيس 2022 لها رسوم حيث هناك معلومات متداولة بأن سعرها . ما يقرب من 35 ريال سعودي وأذأ ما كان محدداً لها سعر يجب دفعه بالبطاقة الائتمانية .

كيف يتم تثبيت لعبة إي فوتبول بيس 2022 لهواتف أيفون وهواتف هواوي

عبر المتاجر المعتمدة المتوافقة مع هواتف أيفون وهي أبل ستور ومتجر آب جاليري المتوافق مع هواتف هواوي . يتم تثبيت PES eFootball بنفس الخطوات السابقة المعروضة في السطور السابقة من مقال “موقع ثقفني” . ولكن فيما يخص متطلبات هواتف أيفون تتطلب تثبيت PES 2022 نظام تشغيل IOS وبالنسبة لمساحات التخزين . الداخلية أو الذاكرة العشوائية فهي نفسها لكل الهواتف بمختلف أنواعها .

التحديث الجديد eFootball PES 2022 المنتظر منذ شهور لكل عشاق الساحرة المستديرة حيث أقترب لطرحه علي المتاجر . وذلك وفقاً للمعلومات المتداولة سابقاً بأنه سيكون متاحاً في شهر مارس الجاري .