نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات 60% بمناسبة شهر رمضان المبارك بأسواق العثيم بالسعودية في المقال التالي

أسواق عبدالله العثيم بالمملكة العربية السعودية، يعد من أهم وأضخم المراكز المتخصصة في بيع السلع الضرورية للعملاء من سلع غذائية وأجهزة كهربائية ومنتجات للنظافة وللعنايه الشخصية، وله العديد من الفروع في جميع أنحاء السعودية والدول العربية ايضاً وله تاريخ عريق صنعه منذ سنوات ويسعى جاهداً للحفاظ عليه من خلال توفير كل ما يحتاج له المستهلك وبأسعار مناسبة لكل الفئات المتواجدة في المملكة. عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية: متواجد بداخل العرض عجانة كولين 5 لتر، سعره الأن 369 ريال سعودي.

كما متاح كولين قدر ضغط كهربائي 10 لتر، بسعر 329 ريال سعودي، لعمل الأرز بطريقة سهلة و لضمان تسويه.

مقلاة هومر كهربائية 2.6 لتر، بسعر 199 ريال سعودي، للاستمتاع بطاطس مقرمشة بدون زيت وبطريقة صحية.

لا غنى عن الفرن الكهربائي انتاج شركة كليك أون 48 لتر، بسعر 269 ريال سعودي، لطهى الأطعمة في بضع دقائق.

متوفر أيضاً عرض على ميكرويف نيكاي سعة 30 لتر، سعره بالعرض الأن ولفترة محدودة 389 ريال سعودي.

خصم 20% على فرن كهربائي مقدم شركة كيون سعة 45 لتر، سعره بعد للخصم 279 ريال سعودي.

كما يوجد عرض على خلاط يدوي أي تي سي 2×1 بسعر 56 ريال سعودي، مكون من هاند بليندر ومضرب كهربائي، لعمل الكيك وأيضاً هرس الخضروات.

صانع طعام جيباس 4×1 خلاط وكبة ومفرمة ومطحنة، سعره بداخل العرض 119 ريال سعودي.

متوفر مسرح منزلي جيباس ترولي، ذات صوت عالي للاستمتاع بالسينما في المنزل، سعره بالعرض 279 ريال سعودي.

للاستماع بكوب القهوة اللذيذ كل صباح يجب توافر صانع للقهوة عالي الجودة وأسواق العثيم تخخص عرض هائل على صانع قهوة انتاج شركه اي تي سي، سعره 69 ريال سعودي.

تخفيض على قطاعة خضار اي تي سي، سعرها بالعرض 69 ريال سعودي، لفرف وتقطيع الخضروات كالفلفل والبصل بكل سهولة.

خصم 10% على براد ماء كليك أون، لا غنى عنه في الصيف، سعره الأن 399 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على أدوات المطبخ: متاح بالعرض طقم قدور انتاج شركة كاسا بونيتا 7 حبة، بسعر 104.95 ريال سعودي.

صنية فرن كاسا بونيتا مستطيل 3 حبة، 19.95 ريال سعودي.

كما متاح طقم كاسا بونيتا، مكون من 7قطع، سعره بالعرض 104.95 ريال سعودي.

متواجد بالعرض أيضاً قدر كاسا بونيتا، متاح بمقاسين الأول (26 سم)، بسعر 59.95 ريال سعودي، متاح مقاس آخر (28 سم) بسعر 64.95 ريال سعودي.

كما متوفر طقم عشاء رويال فورد مكون من 33 حبة، بسعر 99 ريال سعودي. عمر شويل - جدة خصومات 60% بمناسبة شهر رمضان المبارك بأسواق العثيم بالسعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خصومات 60% بمناسبة شهر رمضان المبارك بأسواق العثيم بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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