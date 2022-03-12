برقم الهوية استعلام نتائج الطلاب نظام نور noor.moe.gov.sa وزارة التعليم السعودية للفصل الدراسي الثاني

الاستعلام برقم الهوية عن النتائج عبر نظام نور، إن الآلاف من الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية يبحثون كثيرا في الفترة الأخيرة عن طريقة الاستعلام برقم الهوية عن النتائج عبر نظام نور وذلك بعد أن انتهوا من اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1443 ويريدون الاطلاع على النتائج الخاصة بهم قبل موعد بداية الفصل الدراسي الثالث. وكشفت وزارة التعليم السعودية عن أن جميع النتائج يستطيع كافة الطلاب الاستعلام عنها بكل سهولة عبر الدخول إلى موقع «نظام نور» الإلكتروني عن طريق استخدام رقم الهوية فقط لا غير. وذلك ضمن خطة الدولة لتقليص فرص انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب وهيئة التعليم من كافة المراحل الدراسية. والآن نتناول جميع المعلومات والتفاصيل في السطور التالية.

استعلام نتائج الطلاب نظام نور

تستطيعون الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية فقط 1443 عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

أولا وقبل أي شيء يتطلب منك الولوج إلى منصة نظام نور الإلكترونية.

بعدها تقوم بتسجيل الدخول وذلك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعدها يقوم الطالب بإدخال رقم هويته الوطنية بدقة عالية.

ثم عليك كتابة رمز التحقيق الذي يظهر في الصورة التي أمامك في الموقع.

وبعد ذلك تنقر فوق زر بحث عن نتائج وسوف تظهر أمامك على الفور.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور بدون رقم الهوية

وهناك طريقة أخرى تستطيعون من خلالها معرفة نتائج الطلاب عبر نظام نور ولكن دون الحاجة إلى استخدام رقم الهوية. وذلك يتم عن طريق اتباع الخطوات التي نرصدها لكم على النحو الآتي:

بعد إتمام عملية التسجيل في موقع نظام نور الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.

يتم إدخال اسم المستخدم ورمز المرور التابع للطالب أو ولي أمره.

بعدها يقوم بإدخال رمز التحقق أيضاً.

ثم بعدها يحدد المرحلة التابع لها.

ويبحث عن النتيجة بالضغط فوق الزر الخاص بالبحث عنها.

وسوف تظهر نتيجة الطالب بتفاصيلها الدقيقة أمامه على الفور.

وإلى هنا نكون قد وفرنا كافة ما تبحثون عنه من معلومات حول الاستعلام برقم الهوية عن النتائج عبر نظام نور وكذلك طريقة الاستعلام عنها بدون رقم الهوية. تابعونا كي يصل إليكم كل جديد.