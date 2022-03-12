نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج الطلاب من نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة زوار موقعنا الأعزاء ، نتعرف في مقالنا اليوم علي طرق الاستعلام عن نتائج الطلاب من نظام نور الإلكتروني ، التابع لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ، ويمكن الاستعلام عن النتائج باستخدام رقم الهوية الوطنية ، وكذلك عن طريق استخدام رقم السجل المدني فقط من موقع نور ، ومع ظهور نتائج طلاب المراحل التعليمية الثلاث ” ابتدائي و متوسط و ثانوي ” للفصل الدراسي الثاني بالمملكة للعام 1443 هـ ، والانتهاء من رصد درجات ونتائج الطلبة والطالبات ، ويعتبر نظام نور أحد منصات التعليم الرقمي بالمملكة ، حيث يساهم بدور كبير في الربط بين المؤسسات التعليمية والأسر التي لديها طلاب ، و يتيح المتابعة بين الثلاث أطراف ” الطالب – الهيئة التعليمية بمن فيها من كوادر – ولي الأمر ” ، ويقدم لكل منهم دور وصلاحيات عبر النظام ، ويربط قاعدة بيانات كبيرة متصلة مع الوزارة والمنصات الرقمية الأخري مثل منصة مدرستي التعليمية بالمملكة.

طرق الاستعلام عن نتائج الطلاب من نظام نور

طورت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ، النظام الرقمي نور من أجل دعم العملية التعليمية ومنسوبي الوزارة ، ويمكن الاطلاع علي نتائج الطلاب برقم الهوية للمراحل الثلاثة كالآتي :

أولاً المرحلة الابتدائية : نقوم بالدخول إلي موقع نور علي الإنترنت لولي الأمر. بعدها نقوم باختيار التقارير ، ليتم عرض تقارير الطلاب أو كشوف الدرجات. نضغط بعد ذلك علي إشعار بنتيجة الطالب. نختار الفصل الدراسي الثاني. وأخيراً نضغط علي أيقونة ” ابحث”.

ثانياً المرحلة المتوسطة ” الإعدادية ” : نتبع نفس الخطوات بالفقرة السابقة تماماً.

ثالثاً المرحلة الثانوية : بالدخول إلي موقع نظام نور ، نختار بعد ذلك مبوب التقارير. ثم نضغط تقارير أخر ، وبعدها إشعار الفصلي أو الأكاديمي. ونختار الفصل الدراسي الثاني ثم نضغط بحث.



ويمكن لولي الأمر طباعة الشهادة من نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية مباشرة بالضغط علي ” CTRL + P ” من لوحة المفاتيح ، أو القيام بتنزيل الشهادة بالضغط علي السهم الخاص بالتحميل أعلي الصفحة ، ثم طباعتها.

الدخول إلي نظام نور عن طريق النفاذ الوطني الموحد

يستطيع ولي الأمر الدخول إلي النظام التعليمي نور من خلال الموقع الرسمي للمنصة علي الإنترنت أو عن طريق رابط نظام نور برقم الهوية أو من خلال النفاذ الوطني الموحد :

قامت وزارة التعليم بربط نظام الدخول إلي المنصة الرقمية نور من النفاذ الوطني الموحد أسوة بباقي الخدمات الرقمية من الوزارات بالمملكة ، وذلك اعتباراً من 29 أبريل 2021 م.

يمكن الدخول عن طريق الموقع الرسمي للنفاذ الوطني أو من خلالي الصفحة الرئيسية لمنصة نور الرقمية.

تقوم بوضع أسم المستخدم وكلمة المرور ، ثم تضغط علي تسجيل دخول.

سيتم إرسال رسالة نصية علي هاتفك المسجل بالنفاذ الوطني للتأكيد علي الدخول.

تقوم بقراءة الشروط والسياسات والموافقة عليها.

بعد ذلك يتم تحويلك لصفحة المستخدم لمتابعة العملية التي ترغب في التعامل بها أو تحويلك لصفحة النظام الأصلي الذي تدخل إليه ” نور “.

نظام التقديرات لطلاب المراحل الثلاثة من نظام نور

يستطيع أولياء الأمور الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية ، تقوم وزارة التعليم بوضع نظام التقديرات للطلاب حسب معدل الدرجات بالنظام الآتي :

1. ممتاز مرتفع ويرمز له بـ “ أ + ” : وتمنح للطالب أو الطالبة الحاصلين علي معدل درجات من 95 % حتي 100% .

ويرمز له بـ “ ” : وتمنح للطالب أو الطالبة الحاصلين علي معدل درجات من حتي . 2. ممتاز ويرمز له بـ ” أ ” : وتمنح للطالب أو الطالبة الحاصلين علي معدل درجات من 90 % حتي 95% .

ويرمز له بـ ” ” : وتمنح للطالب أو الطالبة الحاصلين علي معدل درجات من حتي . 3. جيد جداً مرتفع ويرمز له بـ ” ب + ” : وتمنح للطالب أو الطالبة الحاصلين علي معدل درجات من 85 % حتي 90 % .

ويرمز له بـ ” + ” : وتمنح للطالب أو الطالبة الحاصلين علي معدل درجات من حتي . 4. جيد جداً ويرمز له بـ ” ب ” : وتمنح للطالب أو الطالبة الحاصلين علي معدل درجات من 80 % حتي 85 % .

ويرمز له بـ ” ” : وتمنح للطالب أو الطالبة الحاصلين علي معدل درجات من حتي . 5. جيد مرتفع ويرمز له بـ ” ج + ” : وتمنح للطالب أو الطالبة الحاصلين علي معدل درجات من 75 % حتي 80 % .

ويرمز له بـ ” ” : وتمنح للطالب أو الطالبة الحاصلين علي معدل درجات من حتي . 6. جيد ويرمز له بـ ” ج ” : وتمنح للطالب أو الطالبة الحاصلين علي معدل درجات من 65 % حتي 75 % .

ويرمز له بـ ” ” : وتمنح للطالب أو الطالبة الحاصلين علي معدل درجات من حتي . 7. مقبول مرتفع ويرمز له بـ ” د + ” : وتمنح للطالب أو الطالبة الحاصلين علي معدل درجات من 60 % حتي 65 % .

ويرمز له بـ ” ” : وتمنح للطالب أو الطالبة الحاصلين علي معدل درجات من حتي . 8. مقبول ويرمز له بـ ” د ” : وتمنح للطالب أو الطالبة الحاصلين علي معدل درجات من 50 % حتي 60 % .

ويرمز له بـ ” ” : وتمنح للطالب أو الطالبة الحاصلين علي معدل درجات من حتي . 9. غير مجتاز راسب ويرمز له بـ ” ر ” : وتمنح للطالب أو الطالبة الحاصلين علي معدل درجات اقل من 50 % .

ويرمز له بـ ” ” : وتمنح للطالب أو الطالبة الحاصلين علي معدل درجات اقل من . 10. محروم ويرمز له بـ ” ن ” : وتمنح للطالب أو الطالبة الحاصلين علي معدل صفر .

ويرمز له بـ ” ” : وتمنح للطالب أو الطالبة الحاصلين علي معدل . 11. ناقص غير مكتمل ويرمز له بـ ” ص ” : وتمنح للطالب أو الطالبة الحاصلين علي معدل مؤجل.

ويمكن حساب تقدير الطالب من هذا البيان السابق بعد الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية من خلال رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور.

استعلام نتائج الطلاب عبر نور 1443

صدرت منذ قليل نتائج اختبارات الطلاب للمراحل التعليمية الثلاث بالمملكة ، ويمكن الاستعلام عنها من خلال منصة نور للمراحل كالآتي :