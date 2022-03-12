وزير الداخلية التونسى: حققنا نجاحات كبيرة فى مقاومة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الداخلية التونسى توفيق شرف الدين، أن الوحدات الأمنية حققت نجاحات كبيرة فى مقاومة الإرهاب خاصة فى ضرب العناصر الإرهابية القديمة المتعارف عليها لدى الوحدات الأمنية، موضحا أن الوزارة تعمل على إيقاف تيار الاستقطاب للعناصر الإرهابية الجديدة.





وقال شرف الدين خلال مؤتمر الولاة عقد بتونس بحضور رئيسة الوزراء نجلاء بودن، اليوم السبت، إن هناك نجاحات أمنية لم تحقق فى تاريخ مكافحة الإرهاب، وسيتم الإعلان عنها فور انتهاءها، مشيرا إلى وجود عدة قضايا نوعية، مؤكدا أنهم يعملون فى صمت مثمنا جهود كافة العناصر الأمنية.

وأضاف أن الوضع العام فى بلاده يتسم بالاستقرار مع تسجيل بعض التحركات الاجتماعية على خلفية مطالب مهنية أو للمطالبة بتفعيل اتفاقيات سابقة، موضحا أن القوات الشرطية تحرص على التعامل مع هذه التحرّكات بقدر كبير من الاحترام من أجل حماية الممتلكات العامة والخاصة وضمان سير المرافق العامة.

وأوضح أن جسامة التحديات التى تشهدها بلاده فى هذه المرحلة الدقيقة تستدعى من الجميع و خاصة الولاة باعتبارهم ممثلى الحكومة فى جهاتهم والمؤتمنين على سلطة الدولة من أجل تخطّى هذه المرحلة الدقيقة وبلوغ الأهداف المرسومة من قبل الحكومة.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر ذات أهمية بالغة بالنظر إلى دقّة المرحلة التى تمرّ بها بلاده سياسيّا واقتصاديا واجتماعيّا، لا سيّما وأنّ تونس مقبلة على مواعيد مهمة من تاريخها.