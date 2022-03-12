نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الثالث متوسط 2022 التمهيدي السادس الإعدادي || وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن تفعيل رابط نتائج الثالث متوسط التمهيدي، ودعت الوزارة الطلاب مراجعة مدارسهم لإستكمال المستندات المطلوبة، وحددت الوزارة أسبوع من اليوم السبت 12 مارس الجاري كحد أقصى لإستكمال البيانات والمستندات، كانت هناك حالة من الترقب من الطلاب للإطلاع على النتائج ونحن من خلال موقعكم ثقفني، سنقدم لكم رابط الإستعلام الإلكتروني عن النتيجة توفيراً عليهم وتجنباً للذهاب للمدارس للإستعلام، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد الذي يضرب العراق ودول العالم حالياً.

رابط نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2022/2021

أعلنت الوزارة أن الإستعلام يكون من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني وأتباع الخطوات التالية.

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq .

. تسجيل البيانات المطلوبة للإستعلام الإلكتروني الاسم الرقم الامتحاني اسم المحافظة.

الضغط على أيقونة عرض النتيجة لتظهر النتائج على الفور مع التمنيات للطلاب بالنجاح.

نتائج السادس الإعدادي التمهيدي

تعتبر نتائج الثالث متوسط والسادس الإعدادي الدور التمهيدي من أهم النتائج، التي تحدد مصير الطالب فهي السنة التي أثارها يتم تحديد مستقبل الطالب العلمي، وكانت وزارة التربية والتعليم العراقية قد وفرت جميع سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، من تعقيم المدارس ووضع وسائل التعقيم في جميع مقرات الامتحانات، حتى تخرج الامتحانات إلي بر الأمان وهي ما نجحت فيه الوزارة.

وزارة التربية والتعليم العراقية

أعلنت الوزارة أنها في إطار حرصها على مصلحة الطلاب، فهي تناشدهم أستكمال إرسال وثائقهم لبمراكز الفحص، وقالت أنها سوف تلغي نتيجة الطلاب غير المستوفين للشروط، على أن يقوم مدير المدرسة المعنية بتسليم الوثائق المطلوبة إلي قسم الامتحانات، ولا تسلم بيد الطالب المؤهل.

نتائج الثالث متوسط الخارجي

يمكن لجميع الطلاب الذين أدوا الامتحانات التمهيدية، الدخول الآن عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، أو موقع ناجح أو موقع نتائجنا، وتسجيل البيانات الشخصية للطالب الآن، بعد أن تم نشر النتيجة رسمياً بعد مرورها بجميع مراحل التدقيق اللازمة للتحقق من صحتها، ودقتها للتأكد من أن كل طالب حصل على حقه الذي يعبر عن مستواه الحقيقي، دون أن يظلم أي طالب نتيجة أي خطأ في الرصد والمراجعة.