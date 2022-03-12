ريابكوف: قوافل الأسلحة إلى أوكرانيا ستكون هدفا عسكريا للجيش الروسى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، أكد ريابكوف أن روسيا حذرت الولايات المتحدة من عواقب تصدير أسلحة إلى أوكرانيا، قائلاً إن قوافل الأسلحة التى تصل إلى أوكرانيا من الخارج "قد تصبح هدفا عسكريًا للجيش الروسى".

وتأتى تصريحات القيادى الروسى تزامنًا مع دخول العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا إلى يومها السابع عشر، فيما أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا عزمهم على توجيه مساعدات عسكرية إلى كييف.