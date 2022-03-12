نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن اسمي في التأمينات الاجتماعية برقم السجل المدني من خلال الموقع الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن اسمي في التأمينات الاجتماعية هو احد الأشياء الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث وفرت الحكومة السعودية الكثير من الخدمات التي تهم المواطن بشكل عام على البوابات والمواقع الرسمية للوزارات والهيئات الحكومية في المملكة وذلك لتخفيف العناء ومشقة الذهاب لمكاتب وفروع الوزارات المختلفة، ويوفر موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية عدد كبير من خدمات الاستعلام والتي منها خدمة الاستعلام عن اسمي في التأمينات الاجتماعية وخدمة الاستعلام عن الراتب وغيرها من الخدمات الأخرى.

حيث تعتبر هذه الخدمة خدمة إلكترونية تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمكن المستفيد من التحقق من وجود مستحقات تأمينية لم تصرف لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي مؤسسة عامة حكومية لها استقلالها المالي والإداري ، كما تقوم بتطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ومتابعة تنفيذه خاصة فيما يتعلق بتحقيق التغطية التأمينية الواجبة نظاماَ وتحصيل الاشتراكات وصرف التعويضات للمستحقين والحالات التي يتم صرف التأمينات الاجتماعية.

ويستطيع جميع الأشخاص سواء كانوا مقيمين أو مواطنين أصحاب الجنسية السعودية أن يعرف المستحقات التأمينات بكل سهولة ويسر، وذلك بالدخول عبر رابط التأمينات الاجتماعية أونلاين، ومعرفة ما لك من مستحقات تأمينات لم تصرف من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتأتي هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة في صالح المواطن الموظف، حيث يتم التأمين على كافة الموظفين بالمملكة، وفي حلة تم التأمين عن الشخص تعرف المملكة بأنه موظف له حق التأمين.

جدير بالذكر أن تدشين تلك الخدمة الإلكترونية جاءت في مصلحة المواطنين الموظفين في المملكة، فمن المعروف أن المملكة تؤمن على الموظف السعودي، وبالتالي من حق كل موظف الحصول على تأمينات اجتماعية.

وتقوم هيئة التأمينات من حين إلى آخر إلى أنشاء حملات وتوعية تهدف إلى الوصول إلى المستفيدين أو أفراد عائلاتهم الذين لم يتقدموا بطلب صرف تلك المستحقات، وذلك عبر العديد من الوسائل الإعلانية كالإذاعة ولوحات الطرق ووسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى قيامها بإنشاء جناح مخصص للحملة في المجمعات التجارية في كل من الرياض وجدة والدمام.

كما قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بالمملكة بمناشدة المواطنين بضرورة التحقق من مستحقاتهم والرصيد الموجود من خلال الموقع الإلكتروني المعلن عنه، بخلاف بيان الهيئة الورقي والذي يحتوي على قائمة بأسماء المستحقين للتأمينات، وقد أكدت الهيئة على أنه في حالة تطابق المبالغ بين الكشف والمستند المسلم من الهيئة والرصيد الموجود إلكترونياً ينبغي على المواطن الاستعلام عن اقرب أماكن للحصول على المستحقات.

كما يحرصون على التأكد من مواعيد دفع المبالغ المستحقة للتأمينات في مواعيدها، دون التأخر في سداد أي قسط من أقساطها، هذا وقد أعلنت وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية بالمملكة للمواطنون بأنه يمكنهم الآن الاستعلام عن مبالغ التأمينات الاجتماعية الخاصة بهم إلكترونياً وذلك باستخدام رقم الهوية ورقم السجل المدني فقط، من خلال تسجيل الدخول على الرابط الإلكتروني الرسمي الخاص بالتأمينات الاجتماعية والتابع لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن اسمي في التأمينات الاجتماعية

ومن خلال التأمينات الاجتماعية يتم توفير الحياة الكريمة لأفراد المجتمع ولأسرهم حتى بعد ترك الأفراد العمل سواء أكان بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة، هذا بالإضافة إلى العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية والتعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة. من المهم معرفة أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الإجراءات العاجلة التي من المهم أن يتم اتخاذها لمواجهة بعض معوقات التطبيق، على سبيل المثال بحث فروع جديدة من التمويل بهدف تحسين وتطوير نظم التأمين الاجتماعي وكذلك زيادة الاشتراكات وترشيد الإنفاق في بعض الأحوال.

ويمكن للمواطن أن يستعلم عن اسمه في التأمينات من خلال رقم الهوية للمواطن، وعليه أتابع مجموعة من الخطوات من اجل الاستعلام عن اسمه في التأمينات الاجتماعية، وان خدمة استعلام عن مستحقات تأمينه وهي خدمة إلكترونية تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويمكن المستفيد التحقق من وجوود مستحقات تأمينه لم تصرف للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتعتبر خدمة التأمينات الاجتماعية هي أحد الخدمات التي تقدمها مؤسسة التأمينات، حيث اختصت الشركة بهذه الخدمة الأفراد من سن 60 عام، وتقدم خدمة التأمينات الاجتماعية عدد نت المزايا ومنافع المعاشات للمواطنين السعوديين.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الفرع الرئيسي riyadh saudi arabia بالمملكة العربية السعودية قامت بتخصيص بوابة الإلكترونية لكي يتمكن السعوديين وغير السعوديين من الاستفادة من خدمة استعلام عن اسمي في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية، وذلك من اجل التعرف علي قائمة الأسماء المقيدة بقاعدة التأمينات من عدمه، كما يمكن استعلام عن موظف سعودي بالتأمينات الاجتماعية بكل سهولة من خلال زيارة الموقع الرسمي علي الإنترنت.

ومن خلال الخطوات التي سوف نشرحها تباعاً نظهر لكم كيفية الاستعلام عن اسمي في التأمينات الاجتماعية، حيث أصبحت الآن معظم الخدمات التي تقدمها مؤسسة التأمينات الاجتماعية بطريقة إلكترونية عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت الدولية، حيث تهتم دائما المؤسسة بما يحتاجه المواطن السعودي لهذا سوف نشرح لكم كيفية الاستعلام عن اسمي في التأمينات الاجتماعية في السطور التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

اضغط على خدمات الإلكترونية.

اضغط على التأمينات أون لاين.

نختار خدمة التحقق من الاشتراك في التأمينات من القائمة الجانبية.

أدخال رقم السجل المدني والقيام بالضغط على مربع الاستعلام.

وفي حالة وجود اشتراك تأتي لك رسالة اسفل الاستعلام مكتوب فيها” انت على راس العمل حاليا كمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية ولديك اشتراك مسبق.

أما في حالة عدم وجود اشتراك تأتي لك رسالة لست على راس العمل حاليا ولديك مدة اشتراك سابقة.

قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بالمملكة بمناشدة المواطنين والمقيمين بضرورة التحقق من مستحقاتهم و الرصيد الموجود من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة التأمينات، بخلاف بيان الهيئة الورقي والذي يحتوي على قائمة بأسماء المستحقين للتأمينات.

ومن المعروف أن الخدمة الإلكترونية الخاصة بمعرفة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية فقط يتم تطبيقها على المواطنين والمقيمين والعاملين بالمملكة العربية السعودية، فقد يشترط التأمين على المواطن السعودي.

ويمكن التواصل مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة عبر عدة وسائل خصصتها المؤسسة وهي كتالي:

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

المدينة: الرياض

الرمز البريدي: 11461

صندوق بريد:2963

الهاتف: 00966118087777 – 8001243344

الفاكس: 00966118087000

الموقع الإلكتروني: www.gosi.gov.sa

البريد الإلكتروني: [email protected]

تويتر: https://twitter.com/SaudiGOSI

ومن الجدير بالذكر أن هذه المؤسسة مُستقلة إدارياً ومالياً، وهي مهمتها دفع التأمينات الاجتماعية المستحقة، وأيضاً إعطاء التعويضات الخاصة بالأسر، بالإضافة إلى أخذ اشتراكات من أصحاب الأعمال.

التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

جدير بالذكر أن تدشين تلك الخدمة الإلكترونية جاءت في مصلحة المواطنين الموظفين في المملكة، فمن المعروف أن المملكة تؤمن على الموظف السعودي، وبالتالي من حق كل موظف الحصول على تأمينات اجتماعية، نضع لكم أدناه فيديو يشرح طريقة إصدار شهادة التأمينات الاجتماعية.

استعلام عن التأمينات برقم الهوية

والجدير بالذكر أن الخدمة الإلكترونية الخاصة بمعرفة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية فقط يتم تطبيقها على المواطنين والمقيمين والعاملين بالمملكة العربية السعودية، فقد يشترط التأمين على المواطن السعودي، ولنرفق لكم الآن رابط الاستعلام عن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يذكر أن أصبحت جميع الأنظمة في المملكة العربية السعودية، تشترط التغطية التأمينية علي جميع المقيمين في المملكة وعوائلهم الذين يعملون في القطاع الخاص، وكذلك لم يعد نظام التأمين الصحي يقتصر على الأجانب فقط بل قامت به الكثير من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة لموظفيها السعوديين.

حجز موعد التأمينات الاجتماعية في السعودية

الدخول على رابط منصة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. يتم إدخال البيانات المطلوبة لتسجيل الموعد بالاسم ونوع الهوية ورقم الهوية ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني. ثم اختيار المكتب الذي ترغب في حجز موعد معه وحدد كذلك الخدمة التي ترغب في الحصول عليها. تحديد التاريخ المناسب لزيارة الفرع واختر الموعد المناسب من بين قائمة المواعيد التي تم عرضها. بعدها بإدخال رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك واضغط على تحقق. عرض تفاصيل الموعد الذي قمت بحجزه.

حيث يتم العمل على رعاية العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، وتوفير الحياة الكريمة بعد ترك العمل الذي قد يكون بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة، وكذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية والتعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة.

رقم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

في حالة رغبتك في الاستفسار يمكنك التواصل مع المؤسسة عبر هذا الرقم المجاني: 8001243344، كما يمكنك التواصل عبر رقم: 966118087777، وفي ختام هذا المقال نكون قد أوضحنا لك خطوات الاستعلام عن اسمي في التأمينات الاجتماعية في السعودية ، إلى جانب طريقة الاستعلام عن المستحقات التأمينية، وكيفية تسجيل الدخول، وكيفية التسجيل للمشتركين.

الجدير بذكر انه يمكن الاستعلام عن اسمي في التأمينات الاجتماعية وخدمات استعلامية كثيرة اخري مثل الاستعلام عن مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية وغيرها، في سياق آخر قال ماجد الحقيل وزر الإسكان أن مديونية صندوق التمويل العقاري 150 مليار ريال، ولم يعد بإمكانه إقراض المزيد، وتحويل الناس للبنوك ليس هروبًا من المشكلة، بل إيجاد حل للمواطن.