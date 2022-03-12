شروط وخطوات التسجيل في حج وزارة الدفاع 1443

خطوات التسجيل في حج وزارة الدفاع 1443 حيث قامت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية على إطلاق نظام إلكتروني على شبكة الأنترنت وذلك لأن يتم التسجيل فية في مناسك الحج للعام الجاري لمن يريد التقديم على موسم الحج من الضباط والجنود المنتسبين للوزارة وقد قامت الوزارة بتحديد موعد بداية ونهاية التسجيل.

حجز حج وزارة الدفاع 1443

تعتبر خدمة التقديم في مناسك الحج والعمرة أحد الخدمات التي تقدمها وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية لكل من الضباط والعاملين في الوزارة، حيث تعمل الوزارة على وضع مواعيد استقبال الطلبات ومواعيد الإنتهاء منها من خلال النظام الإلكتروني الخاص بها، ويتم القبول والرفض بناء على استيفاء الشروط المطلوبة.

شروط التسجيل في الحج

قامت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية بوضع مجموعة من الشروط التي لابد من إن تتوافر وذلك لأن يتم قبول المتقدم، وتتلخص هذه الشروط في مجموعة السطور التالية:-

يشترط إن يكون المتقدم من ضمن المنتسبين في وزارة الدفاع السعودية.

يجب إن يكون التسجيل في المواعيد التي وضعتها وزارة الدفاع للتسجيل.

يجب إن يتم التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية للحج الخاصة بوزارة الدفاع السعودية.

يشترط إن تكون بطاقة الهوية المدنية لدي المتقدم سارية المفعول.

يشترط إن يكون حاصل على لقاح فيروس كورونا المستجد.

خطوات التسجيل في حج وزارة الدفاع 1443

يتم التسجيل في مناسك الحج إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للحج التابعة لوزارة الدفاع ويكون ذلك عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-