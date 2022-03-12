شروط وخطوات التسجيل في حج وزارة الدفاع 1443

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خطوات التسجيل في حج وزارة الدفاع 1443 حيث قامت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية على إطلاق نظام إلكتروني على شبكة الأنترنت وذلك لأن يتم التسجيل فية في مناسك الحج للعام الجاري لمن يريد التقديم على موسم الحج من الضباط والجنود المنتسبين للوزارة وقد قامت الوزارة بتحديد موعد بداية ونهاية التسجيل.
حجز حج وزارة الدفاع 1443
تعتبر خدمة التقديم في مناسك الحج والعمرة أحد الخدمات التي تقدمها وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية لكل من الضباط والعاملين في الوزارة، حيث تعمل الوزارة على وضع مواعيد استقبال الطلبات ومواعيد الإنتهاء منها من خلال النظام الإلكتروني الخاص بها، ويتم القبول والرفض بناء على استيفاء الشروط المطلوبة.
شروط التسجيل في الحج
قامت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية بوضع مجموعة من الشروط التي لابد من إن تتوافر وذلك لأن يتم قبول المتقدم، وتتلخص هذه الشروط في مجموعة السطور التالية:-
- يشترط إن يكون المتقدم من ضمن المنتسبين في وزارة الدفاع السعودية.
- يجب إن يكون التسجيل في المواعيد التي وضعتها وزارة الدفاع للتسجيل.
- يجب إن يتم التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية للحج الخاصة بوزارة الدفاع السعودية.
- يشترط إن تكون بطاقة الهوية المدنية لدي المتقدم سارية المفعول.
- يشترط إن يكون حاصل على لقاح فيروس كورونا المستجد.
خطوات التسجيل في حج وزارة الدفاع 1443
يتم التسجيل في مناسك الحج إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للحج التابعة لوزارة الدفاع ويكون ذلك عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-
- الذهاب إلى موقع بوابة الحج لوزارة الدفاع على شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك أو إنشاء حساب جديد.
- بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الرئيسية التسجيل في الحج.
- تكتب الأسم ثم رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم.
- بعد ذلك تقوم بكتابة الرقم العام الخاص بوزارة الدفاع.
- إدخال رقم الهاتف المحمول.
- كتابة تاريخ التعين في وزارة الدفاع السعودية.
- بعد ذلك تقوم بكتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك.
- الضغط علي زر الموافقة على الشروط والأحكام.
- تكتب رقم التحقق المرئي.
- الضغط علي زر التسجيل.
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