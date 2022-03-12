نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استخراج نتائج قبول أمن الحج والعمرة نساء 1443 عبر رابط أبشر للتوظيف jobs.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتائج قبول أمن الحج والعمرة نساء 1443، فقد ازداد البحث بصورة كبيرة جداً اليوم عن نتائج القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443 نساء، وذلك بعد إعلان القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للعنصر النسائي لأمن الحج والعمرة للعمل على رتبة جندي، ومن المقرر أن يتم استكمال باقي الإجراءات ومطابقة المستندات، حيث أن هذا القبول هو قبول مبدئي وليس نهائي، لذلك يجب على من تم قبولهم تحضير كافة المستندات المطلوبة للمطابقة أمام اللجنة المختصة.
ويستلزم القبول النهائي النجاح في اجتياز المقابلة الشخصية، وكذلك مطابقة المستندات والتأكد من صحتها بالمقارنة مع ما تم تقديمه من خلال استمارة التسجيل الإلكترونية، ويتم المفاضلة والاختيار بعد مراجعة كافة الشروط والتأكد من توافرها في المقبولين، وسوف نقدم لكم في هذا المقال رابط النتائج الرسمي عبر منصة أبشر للتوظيف وخطوات استخراج النتيجة عبر أبشر للتوظيف jobs.sa.
نتائج قبول أمن الحج والعمرة نساء 1443
يتم الحصول على أسماء المقبولين في وظائف أمن الحج والعمرة للعنصر النسائي 1443 إلكترونياً، من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:-
- الولوج إلى رابط أبشر للتوظيف الإلكتروني.
- تسجيل الدخول بالطريقة المعتادة وهي إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- إدخال رقم الطلب الخاص بالمتقدمة بعد النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- الضغط على “نتائج القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة نساء” وفي النهاية النقر على عرض النتيجة.
رابط أبشر للتوظيف jobs.sa
رابط أبشر للتوظيف هو رابط حكومي تابع لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، يعمل على ربط كافة المؤسسات الحكومية داخل المملكة إلكترونياً، وذلك بناءً على رؤية المملكة في التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في 2030.
تعليمات الحضور أمام اللجنة لاستكمال الإجراءات
- يجب الالتزام بالحضور في الموعد المحدد ومن يتخلف عن الحضور سوف يتم استبعادها من الترشح نهائياً.
- يجب إحضار كافة المستندات المطلوبة للمطابقة وذلك عند إجراء المقابلة الشخصية.
- الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المتبعة وعدم اصطحاب مرافقين عند المقابلة الشخصية واستكمال الإجراءات ومطابقة المستندات.
- هذا القبول هو قبول مبدئي وليس نهائي وحتى يصبح قبول نهائي يجب اجتياز المقابلة الشخصية وكافة اختبارات القبول الأخرى.
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