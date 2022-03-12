50,000 ريال بدون كفيل بالتقسيط بدون تحويل الراتب لدى شركة إمكان للتمويل

أستلم مبلغ 50,000 ريال سعودي بموافقة فورية بعد تطابق جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل الميسر كما يمتاز هذا التمويل بأنه متاح لجميع العملاء السعوديين بدون الحاجة إلى تحويل الراتب وبدون كفيل غارم بفترة سداد ميسرة لكافة المواطنين السعوديين ويبدأ مبلغ التمويل من 2000 ريال حتى 50,000 ريال سعودي تحت ضوابط وشروط محددة من شركة إمكان للتمويل المقدم لدى بنك الراجحي السعودي ويتم التقديم عبر تطبيق الجوال التابع للشركة للحصول على تمويل بموافقة فورية بدون كفيل بالتقسيط بدون تحويل راتبك الشهري بفترة سداد حتى سنتين على الأكثر بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

أهم شروط التقديم على التمويل الميسر لدى شركة إمكان السعودي

يوفر التمويل الميسر لجميع المواطنين السعوديين تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية من خلال شركة إمكان للتمويل الذي حققت نجاح كبير في المراحل السابقة بالمملكة العربية السعودية ويرغب العديد من المواطنين التقديم الإلكتروني على التمويل الميسر النقدي ولكن بعد توفير المتطلبات والشروط اللازمة للتمويل الميسر بالمملكة كما يلي بكل التفاصيل المتاحة:

يشترط التمويل الميسر توفير دخل شهري ثابت للمتقاعدين من 1900 ريال فأكثر من ذلك للموافقة على طلب التمويل.

للموافقة على طلب التمويل لدى شركة إمكان لابد من توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 2000 ريال لدى عملاء بنك الراجحي كذلك توفير يبدأ من 5000 ريال سعودي دخل ثابت شهري لغير عملاء مصرف الراجحي.

توفير تقرير سمة السعودي مع سجل ائتماني لكل عميل سعودي متقدم لطلب التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

كذلك يجب أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 25 عام حتى 60 عام بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة التابع إلى مصرف الراجحي السعودي.

فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر للعاملين السعوديين في القطاع الخاص فقط ولا يشترط التمويل تعريف جهة العمل سواء قطاع حكومي أو شبة حكومي أو خاص.

مميزات التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة