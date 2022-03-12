أستلم تمويلك فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبالتقسيط علي دفعات ميسرة ومجدولة

أستلم تمويلك فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي كاش ونقدى يمكن الاستفادة منه من خلال شروط سهلة وميسرة ، كما يوفر هذا المنتج للعميل مبالغ مالية كبيرة، والتي من شأنها خدمة كافة الاحتياجات والمتطلبات المالية لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، وذلك من خلال إجراءات سريعة وسهلة ، بالإضافة إلى سداد مبلغ القرض علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الدخل الشهري للعميل وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.

أستلم تمويلك فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب

بدون كفيل أو ضامن وبدون تحويل الراتب أستلم تمويلك نقدى بشروط سهلة وميسرة وبمتطلبات بسيطة وغير معقدة ، يعتبر هذا العرض التمويلي أحد العروض التمويلية التي تقدمها شركة النايفات للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر شركة النايفات التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي ، بالإضافة إلى خيارات للسداد عديدة ومتنوعة يمكن الاستفادة منها عند التقدم بطلب التمويل الشخصي ، كما يمكن للعميل الاستفادة من مزايا أخرى عند التقدم بطلب التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل في المملكة العربية السعودية .

مزايا التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل

قامت شركة النايفات للتمويل بتصميم تمويل شخصي فورى بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة.

توفر شركة النايفات للتمويل هذا العرض التمويلي بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 الف ريال سعودي.

الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من مبالغ مالية من شركة النايفات للتمويل تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي ، بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الحصول على مبالغ مالية من خلال قرض شركة النايفات للتمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.

موظفي القطاع الحكومي وشبة الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل بأقل راتب شهري.

خيارات للسداد عديدة ومتنوعة يمكن الاستفادة منها من خلال قرض شركة النايفات للتمويل .

يمكن للشخص المتقدم بالطلب تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تصل مدتها حتي 5 سنوات.

تتيح شركة النايفات للتمويل للعملاء إمكانية تجديد التمويل في أي وقت.

الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل