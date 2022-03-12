نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آيفون 14 المزايا الجديدة في هاتف iphone 14 القوي في المقال التالي

آيفون 14 هو الجهاز الجديد المتوقع طرحه في الربع الأخير من العام الجاري عام 2022، وطرحت شركة آبل جهاز آيفون 13 في شهر 9 من عام 2021 وحقق الهاتف نجاح قوي بفضل المزايا الجديدة في الهاتف وأبرزها الاختلاف في شكل الكاميرا الرئيسي، وينظر الكثيرون حول العالم لاسيما في المملكة العربية السعودية الجديد بخصوص iphone 14 وفيما يلي أبرز التسريبات عن الهاتف الجديد القوي كعادة أجهزة هواتف شركة آبل الأمريكية. أبرز مزايا آيفون 14 المتوقع صدورها في الهاتف الجديد بحسب التسريبات قد نرى هاتف آيفون 14 ببصمة في الشاشة من جديد بعد أن تم استبعاد هذه الميزة في سلسلة هواتف آيفون 13.

وفي الوقت نفسه من المتوقع أن يتم تعديل شكل الكاميرات الرئيسية.

التعديل في سلسلة هواتف iphone 14 pro max قد يكون أن تصبح الثلاثة كاميرات فوق بعضها مباشرة. إمكانيات الهاتف وأبرز التعديلات في iphone 14 المنتظر أشارت بعض التسريبات إلى أن حجم الشاشة في الهاتف الجديد سينال بعض التعديلات البسيطة التي قد لا تكون ملحوظة.

وفي الوقت نفسه قد لا نرى في الإصدار الجديد من ايفون إلا iphone 14 pro و iphone 14 pro max. سعر ايفون 14 برو ماكس في المملكة العربية السعودية من المتوقع أن يكسر الهاتف الجديد حاجز الـ5000 ريال سعودي في النسخة الـ128 جيجا منه.

وفي الوقت نفسه الوقت مازال مبكر على معرفة الاسعار الدقيقة نظرًا لن الايفون الجديد أمامه الكثير من الوقت حتى انطلاقه. أبرز التحسينات الداخلية على ايفون 14 الجديد الشريحة الداخلية أو المعالج سيكون a16 المنتظر.

سيكون هناك تعديل بحسب التسريبات في شكل الكاميرا الأمامية بالإضافة إلى زيادة حجم البطارية.

الكاميرا الخلفية لن تعود بارزة على ظهر الهاتف.

تصميم شاسيه ايفون سيظل كما هو دون اي تغيير في الأبعاد وكل التحسينات ستكون على الأجزاء الداخلية فقط.

بحسب التسريبات قد يتم استعمال درع جديد لحماية الشاشة من مادة لم تستعمل قبل ذلك لهذا الغرض وهي التيتاتيوم. أقوى التحسينات على كاميرا آيفون 14 الجديد بحسب التسريبات هناك تحسينات جبارة على إمكانيات الزوم في الكاميرات الرئيسية للهاتف الجديد.

من المرجح أن نرى ميزة جديدة في التصوير الليلي لايفون 14 الجديد تجعله أكثر قوة خاصة في الأماكن ذو الإضاءة المنخفضة. عمر شويل - جدة آيفون 14 المزايا الجديدة في هاتف iphone 14 القوي - ثقفني

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