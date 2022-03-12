نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول أمن الحج والعمرة 1443 نساء على رتبة جندي القبول المبدئي وأسماء المقبولين jobs.sa في المقال التالي
نتائج قبول أمن الحج والعمرة 1443 نساء من أشهر كلمات البحث عبر محرك البحث جوجل، وذلك بعد أن أعلنت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة عن نتائج المقبولين قبول مبدئي للعنصر النسائي على رتبة جندي، للعمل بالحرم المكي والحرم المدني والعمل على راحة ضيوف الرحمن، وجاء القبول المبدئي بناءً على من توافر فيهن الشروط والضوابط الموضوعة من قبل اللجنة المسؤولة عن الاختيار، وتم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمات بكل شفافية.
ووجب التنبيه هنا إلى أن هذا القبول هو قبول مبدئي يستلزم استكمال بعض الإجراءات وتقديم كافة المستندات اللازمة للمطابقة، مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية للمقبولات، لذلك يجب على من تم اختيارها تجهيز كافة المستندات المطلوبة والحضور في الموعد المحدد للمقابلة الشخصية ومطابقة المستندات، ومن يتخلف عن الحضور يتم استبعاده من الترشح للوظيفة ولا يحق لها الرجوع على الجهات المختصة في شيء، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال رابط استخراج نتائج القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة نساء 1443 وطريقة الاستعلام عن النتيجة.
نتائج قبول أمن الحج والعمرة 1443 نساء على رتبة جندي
أعلنت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للعنصر النسائي على رتبة جندي، ويتم الاستعلام عن أسماء المقبولين إلكترونياً من خلال موقع أبشر للتوظيف الإلكتروني jobs.sa، وفيما يلي رابط استخراج النتائج وطريقة الحصول عليها.
أسماء المقبولات في الحج والعمرة نساء 1443
كما ذكرنا سابقاً يتم الاستعلام عن أسماء المقبولات لوظائف الحج والعمرة 1443 نساء إلكترونياً وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-
- الدخول على موقع أبشر للتوظيف.
- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.
- النقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.
- تعبئة كافة البيانات المطلوبة.
- إدخال رقم الطلب في الخانة المخصصة لذلك.
- الضغط على أيقونة “نتائج القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443 نساء”.
- النقر على أيقونة “استعلام”.
المستندات المطلوب تجهيزها
- إحضار نموذج موعد المراجعة والذي تم طباعته عبر أبشر.
- أصل بطاقة الهوية الوطنية وصورة منها.
- إحضار صورة مصدقة من الشهادة الدراسية.
- صورتين من الشهادات الإضافية مع السجل الأكاديمي للمؤهل.
- صورة من نتيجة اختبار القدرات قياس.
- إحضار صورة من سجل الأسرة.
- عدد 6 صور بخلفية بيضاء مقاس 4*6 مع تدوين الاسم ورقم الطلب خلف كل صورة.
- نسخة من العنوان الوطني ووضع كافة المستندات في حافظة للمطابقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج قبول أمن الحج والعمرة 1443 نساء على رتبة جندي القبول المبدئي وأسماء المقبولين jobs.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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