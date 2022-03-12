قوات لوجانسك تكشف حصيلة الخسائر الأوكرانية فى اشتباكات 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - كشفت قيادة القوات الشعبية بجمهورية لوجانسك، اليوم السبت، عن الخسائر فى صفوف القوات الأوكرانية خلال اشتباكات الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدة أن أوكرانيا تكبدت خسارة 120 قتيلاً بين صفوفها.





وقال بيان القوات الشعبية، المدعومة من روسيا: "خلال الاشتباكات مع القوات الشعبية خلال الـ24 ساعة الماضية، تكبد العدو خسائر كبيرة فى القوى العاملة والمعدات العسكرية". وأوضح البيان أن هذه الخسائر بلغت "120 فردًا، ودبابة واحدة، وعربة مشاة قتالية، وشاحنتان، و3 أنظمة مضادة للدبابات، و3 رشاشات ثقيلة، وغيرها".

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