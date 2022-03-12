عاجل.. فرنسا: مقتل شخص وإصابة شرطى إثر هجوم مسلح فى مارسيليا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقل "راديو فرنسا"، قال مصدر بالشرطة الفرنسية: "اقتحم شخص مكتب شرطة البلدية بجوار دار البلدية المركزية فى الميناء القديم، وهاجمهم بسكين، ما أسفر عن مقتل المهاجم بعد إطلاق النار عليه، وإصابة شرطى بجروح"
فيما انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى محيط الحادث، حيث وجهت الشرطة الفرنسية بعدم التواجد فى منطقة الحادث، دون الإعلان عن هوية المهاجم أو دوافعه.
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