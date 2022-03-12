ريابكوف: مقترحات روسيا إلى الغرب بشأن الضمانات الأمنية لم تعد قائمة

جدة - نرمين السيد - أعلن نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، اليوم السبت، أن المقترحات التى تقدمت بها موسكو إلى الولايات المتحدة وحلف الناتو ضمن مبادرة الضمانات الأمنية، لم تعد قائمة.





وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، أكد ريابكوف أن الوضع تغير جذريًا، لكنه أعرب فى الوقت ذاته عن سعى روسيا إلى استئناف الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجى فى العالم. وحمل المسؤول الروسى واشنطن المسؤولية عن إعلان "حرب اقتصادية" على روسيا، مشددًا على أن قوائم العقوبات الجوابية الروسية ضد مسؤولين فى الولايات المتحدة والغرب جاهزة وستنشر قريبا.

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