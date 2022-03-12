أوابك تدين الاعتداء على مصفاة تكرير البترول فى الرياض

جدة - نرمين السيد - وذكرت أوابك - فى بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم السبت - أن أمين عام المنظمة على سبت بن سبت ندد بهذه الأعمال العدائية المتكررة ضد المنشآت الحيوية، مؤيدا ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية، مؤكدا أن ما حدث يعد تهديدا وزعزعة لأمن واستقرار إمدادات الطاقة وأسواق النفط العالمية التى تواجه تحديات كبيرة فى الوقت الحاضر.

تجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أنشئت كمنظمة عربية إقليمية ذات طابع دولى، بموجب اتفاقية تم التوقيع على ميثاقها فى مدينـة بيروت فى 9 يناير عام 1968، بين كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وتم الاتفاق على أن تكون دولة الكويت مقرا للمنظمة.