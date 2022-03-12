نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج السادس الإعدادي تمهيدي 2022 وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الإعدادي تمهيدي 2022 من أكثر النتائج التي يجري عليها بحث مكثف الآن من قبل آلاف الطلاب والطالبات داخل جميع محافظات العراق، فقد أعلنت وزارة التربية العراقية الآن نتائج السادس الإعدادي تمهيدي 2022 عبر موقع الوزارة الرسمي، كما أعلنت الوزارة نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2022 بكافة فروعه للعام الدراسي 2021-2022.

ويجب على جميع الطلاب الدخول الآن لاستخراج النتائج بالرقم الامتحاني، عن طريق موقع وزارة التربية العراقية أو من خلال موقع ناجح وموقع نتائجنا، حيث يوفر موقع ناجح وموقع نتائجنا نتائج التمهيدي للصف السادس الإعدادي والثالث متوسط على شكل ملفات bdf، لذلك ومن خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز سوف نوافيكم برابط النتائج الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية، وطريقة استخراج نتائج الامتحانات التمهيدية من خلال موقع وزارة التعليم الرسمي http://epedu.gov.iq/.

نتائج السادس الإعدادي تمهيدي 2022

نشرت وزارة التربية العراقية منذ قليل رابط نتائج الامتحان الخارجي الدور التمهيدي للصف الثالث متوسط والسادس الإعدادي للعام الدراسي 2021-2022، وأكدت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة إلزام الطلبة المؤهلين بتقديم كافة المستندات ومراجعة مدارسهم لاستكمال الوثائق المطلوبة، ويتم ذلك في مدة لا تتعدى الأسبوع من تاريخ إعلان النتيجة، ومن يتخلف عن تقديم الوثائق ومراجعة المدارس الخاصة بهم سوف يتم إلغاء النتيجة الخاصة به.

رابط استخراج النتيجة

وفرت وزارة التربية العراقية رابط إلكتروني للاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي والثالث متوسط 2022، كما أنه يستطيع الطالب استخراج النتيجة الخاصة به بالرقم الامتحاني من خلال موقع الوزارة وموقع ناجح وموقع نتائجنا بصيغة bdf، ويتم استخراج النتائج بالطريقة التالية:-

وزارة التربية العراقية

وفرت وزارة التربية العراقية رابط إلكتروني رسمي لاستخراج النتائج من خلاله. وذلك لمنع التزاحم والاختلاط بين الطلاب لاستخراج النتيجة وللحفاظ على الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا الخطير. كما أن وزارة التربية العراقية كانت من أولى الوزارات التي اتخذت كافة التدابير والإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة فيروس كورونا. لذلك أدى الطلاب الامتحانات بعد تعقيم اللجان وتوفير التباعد اللازم بينهم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.