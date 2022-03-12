روسيا: أوروبا ستواجه ارتفاع أسعار الطاقة بسبب العقوبات على موسكو

جدة - نرمين السيد - أكدت روسيا، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبى سيواجه موجة ارتفاع فى أسعار الطاقة فى أعقاب العقوبات المفروضة على موسكو، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز"، منذ قليل.





وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على موسكو، فيما أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مرارًا، التزام بلاده بشأن صادرات النفط والغاز التى تشكل 40% من احتياجات الطاقة الأوروبية. وقال بوتين، إن المواطنين الروس سيدركون تدريجيا أننا لن نترك أى مشاكل دون حل. وأشار بوتين، إلى أن قرار الرئيس الأمريكى جو بايدن، حظر صادرات النفط الروسية، سيتسبب بمستويات تضخم كبيرة، موضحًا أن أمريكا لا تستورد سوى 3% من النفط من روسيا.

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