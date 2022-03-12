نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2022 وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط خارجي epedu.gov.iq

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عمر شويل - جدة نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2022 من أكثر كلمات البحث عبر محرك البحث جوجل ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية منذ قليل نتائج الثالث متوسط الدور التمهيدي لمرحلة الثالث متوسط والسادس الإعدادي في جميع محافظات العراق بكافة فروعه للعام الدراسي 2021-2022، وفي سياق متصل أكدت اللجنة الدائمة للامتحانات على جميع الطلاب المؤهلين بمراجعة مدارسهم لاستكمال المستندات والوثائق المطلوبة، في مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة، ومن لم يستوفي الشروط ولم يستكمل المستندات والوثائق المطلوبة سوف يتم إلغاء النتيجة الخاصة به.

نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2022

يبحث الآن ألألاف من الطلاب والطالبات داخل جميع محافظات العراق عن رابط استخراج النتائج إلكترونياً، ومن المقرر أن يتم الاستعلام عن النتائج بالرقم الامتحاني، من خلال موقع وزارة التربية العراقية http://epedu.gov.iq/ وموقع ناجح وموقع نتائجنا، حيث توفر هذه المواقع ناجح ونتائجنا النتيجة في شكل ملفات bdf، وعلى من يرغب في الحصول على النتيجة عليه البحث من خلال هذه الملفات، كما أن وزارة التربية العراقية قد أتاحت رابط خاص يتم من خلاله الحصول على النتيجة إلكترونياً بكل سهولة عن طريق إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

طريقة استخراج نتائج الثالث متوسط تمهيدي خارجي بالرقم الامتحاني

يتم الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور التمهيدي إلكترونياً من خلال القيام بالخطوات التالية:-

الدخول مباشرة على موقع وزارة التربية العراقية الرسمي الإلكتروني.

اختيار المحافظة التابع لها الطالب وإدخال الرقم الامتحاني.

النقر على أيقونة “استعلام نتائج الثالث متوسط الدور التمهيدي 2022”.

الضغط على “عرض النتيجة”.

أو من خلال الولوج إلى موقع ناجح أو موقع نتائجنا والبحث من خلال ملفات bdf عن الاسم.

وزارة التربية العراقية

نجحت وزارة التربية العراقية على توفير رابط إلكتروني لاستخراج النتيجة من خلاله، لضمان سلامة الطلاب وعدم التزاحم أمام المدارس لاستخراج النتيجة، حيث يستطيع كل طالب استخراج النتيجة الخاصة به إلكترونياً وهو جالس في مكانه، كما أن وزارة التربية كانت قد اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد فيروس كورونا، حتى تتم الاختبارات في جو آمن على الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا الخطير.