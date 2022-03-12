كيف اعرف ترتيب الطالب في نظام نور noor.moe.gov.sa للترم الثاني الدراسي

كيف اعرف ترتيب الطالب في نظام نور من أكثر الأسئلة الشائعة بين الكثير من الطلاب في المملكة وأولياء الأمور أيضًا، فنظام نور يوفر شتى الخدمات الإلكترونية لكافة القائمين في المجال التعليمي تحت إشراف وزارة التعليم السعودي، حيث يوفر هذا الموقع نتائج الطلاب وكشف درجاتهم بدقة كاملة، لذا سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص تلك الموضوع.

كيف اعرف ترتيب الطالب في نظام نور

لكي تتمكن من التعرف على الترتيب الخاص بالطالب في نظام نور لابد من اتباع الآتي:

الذهاب مباشرة إلى رابط نظام نور الرسمي.

اختر خانة التقارير ثم حدد التقارير الخاصة بالدرجات.

اختر أيقونة كشف مراجعة ثم حدد أعلى نسبة مئوية.

خطوات التسجيل في نظام نور

وزارة التعليم السعودي وفرت إمكانية التسجيل في نظام نور الرسمي لكي تستخرجون النتيجة الخاصة للطلاب من المرحلة الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية، لذا لابد من اتباع بعض الخطوات للتسجيل عبر نور:

الاتجاه إلى نظام نور ثم سجل لولي الأمر جديد.

أنقر لإدخال البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

قم بتحديد صلة القرابة ثم أدخل باقي البيانات.

النقر على التدقيق ثم قم بكتابة بيانات ولي الأمر.

أحفظ البيانات لكي تقوم بتفعيل الحساب.

الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور برقم الهوية

يُمكنك الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية عن طريق ما يلي:

اتجه إلى موقع نظام نور الرسمي ثم أضغط على نسيت كلمة السر.

أكتب رقم الهوية ثم أتبع كافة التعليمات الخاصة باستعادة كلمة المرور.

أنتقل للعودة لصفحة تسجيل الدخول عبر نور ثم أكتب البيانات المطلوبة.

النقر على خانة تسجيل الدخول ثم أكتب كلمة المرور الجديدة ورمز التحقق.

الضغط على خانة خدمة الإشعار ثم اختر الفصل الدراسي.

أنقر على بحث وسوف تحصل على نتيجتك.

كيف استخرج نسبتي عبر نـور

يُمكنك الحصول على النسبة الخاصة بك في المقررات الدراسية ولكي تتمكن من ذلك الأمر لابد من اتباع الآتي: