التسجيل في المدارس الحكومية الإمارات 2022 مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي رابط ese.gov.ae

التسجيل في المدارس الحكومية الإمارات 2022، من أهم كلمات البحث خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع إعلان مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن موعد فتح باب تسجيل الطلاب بمختلف المراحل بالمدارس الحكومية، بالإضافة لنقل طلاب المدارس الخاصة للمدارس الحكومية، أو الطلاب المواطنون المتواجدون في خارج الدولة ومن في حكمهم، حيث يتم تسجيل طالب جديد بمدارس الإمارات الحكومية إلكترونياً، من خلال رابط خصصته المؤسسة حرصاً على سلامة الجميع من عدوي فيروس كورونا وتوفيراً للوقت والمجهود، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نهتم بنقل وعرض أهم الأخبار التي تخص المواطن بمختلف الدول وعرضها من مصادرها الرسمية.

14 مارس الجاري فتح باب التسجيل في جميع المراحل الدراسية، إلى جانب التسجيل لنقل الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية أو من خارج الدولة للطلبة المواطنين ومن في حكمهم للعام الدراسي 2022/2023، ويستمر التسجيل لغاية 1 إبريل، وذلك عبر موقع المؤسسة الإلكتروني https://t.co/PdE5gBXuW3 pic.twitter.com/eR53mUA8Cr — مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (@ese_ae) 14 مارس الجاري فتح باب التسجيل في جميع المراحل الدراسية، إلى جانب التسجيل لنقل الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية أو من خارج الدولة للطلبة المواطنين ومن في حكمهم للعام الدراسي 2022/2023، ويستمر التسجيل لغاية 1 إبريل، وذلك عبر موقع المؤسسة الإلكتروني https://t.co/PdE5gBXuW3 pic.twitter.com/eR53mUA8Cr — مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (@ese_ae) March 12, 2022

رابط التسجيل في المدارس الحكومية الإمارات 2022-2023

الدخول على الموقع الإلكتروني “ese.gov.ae“.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

الدخول على مربع طلب تسجيل وقبول طالب بالمدارس الحكومية.

تسجيل دخول من حساب ولي الأمر.

تعبئة البيانات بالنموذج الخاص بالتقديم إلكترونياً.

متابعة ولي الأمر لحالة الطلب بصفة مستمرة حتي الموافقة.

تكون الموافقة الأولية من جانب المدرسة بعد التأكد من استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة.

الاعتماد النهائي يكون بمعرفة قطاع الفروع المدرسية قسم شئون الطلبة، وذلك بعد توافر الشروط واستكمالها مع نهاية العام.

موعد بدء التسجيل

يبدأ التسجيل في المدارس الحكومية الإماراتية للعام الدراسي 2022-2023، بدايةً من يوم الإثنين الموافق 13 مارس الجاري، ويستمر حتي يوم الجمعة الموافق الأول من أبريل 2022، وذلك حسب ما أعلنته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عبر حسابها الرسمي على تويتر، على أن يكون التسجيل إلكترونياً من خلال الرابط الموضح بعاليه.

المستندات المطلوبة للتقديم في المدارس الحكومية الإمارات

بطاقة الهوية للطالب. شهادة ميلاد الطالب. جواز سفر الطالب ساري المفعول. شهادة التطعيم الخاصة بالطالب. خلاصة القيد للمواطنين. بطاقة الهوية لولي الأمر. خلاصة قيد الأم لأبناء المواطنات من حملة الجنسية الإماراتية. جواز سفر ولي الأمر ساري المفعول. وثيقة إثبات سكن “ملكية المنزل، عقد الإيجار، فاتورة كهرباء”. صورة المرسوم المحدث الصادر من صاحب السمو رئيس الدولة أو نائبة لأصحاب المراسيم. جواز سفر دولة الإمارات ساري المفعول.

الفئات المسموح لها التسجيل في المدارس الحكومية