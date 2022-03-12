الدفاع الروسية: تدمير 3500 منشأة عسكرية أوكرانية

وفى بيان له، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن القوات الروسية استهدفت عددًا من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة، صباح اليوم السبت، لافتًا إلى أنه تم تعطيل مطار فاسيلكوف العسكرى جنوب العاصمة كييف، والمركز الرئيسى للاستخبارات الإلكترونية الأوكرانية فى منطقة بروفورى بشرق العاصمة.
وأضاف كوناشينكوف، أن سلاح الجو والدفاع الجوى التابعين للقوات الفضائية الروسية أسقطوا 5 طائرات بدون طيار فى الجو، منها اثنتان من طراز "Bayraktar TB-2"، إضافة إلى صاروخ تكتيكى Tochka-U.
كما أصاب الطيران العملياتى والتكتيكى وطيران الجيش 145 منشأة تابعة للقوات الأوكرانية، بما فيها ثلاث منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز Buk M-1، و8 مراكز قيادة وتحكم ومراكز اتصالات، و5 مستودعات للذخيرة ووقود ومواد تشحيم، و78 موقع تمركز للمعدات العسكرية.
وأشار البيان إلى أن حصيلة الأهداف التى تم تدميرها منذ بداية العملية تضم 123 طائرة مسيرة، و1127 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و115 راجمة صواريخ، و423 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و934 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.
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