الصين تسجل أكبر حصيلة إصابات كورونا منذ عامين

وحسبما ذكرت السلطات الصينية، فقد تم فرض إغلاق على مدينة تشانجتشون الواقعة بشمال شرق الصين، أمس الجمعة، بعد اكتشاف مئات الإصابات فى المدينة. وستقوم السلطات بإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لكل سكان المدينة البالغ عددهم 9 ملايين نسمة.
وبموجب القواعد الصارمة، يُسمح لشخص واحد فقط من كل أسرة بمغادرة المنزل للتسوق مرة كل يومين.
وبعد تفشى الفيروس بمدينة ووهان فى أوائل عام 2020، تبنت الصين سياسة "صفر-كوفيد"، وتحركت السلطات سريعًا بفرض إجراءات صارمة لمنع انتشار الفيروس.
ولكن منذ اكتشاف المتحور أوميكرون لأول مرة فى الصين فى يناير الماضى، يقول خبراء الصحة إن السلالة شديدة العدوى ستشكل ضغطًا شديدًا على البلاد تدفعها لبذل قصارى جهدها.
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