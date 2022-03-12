نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع وأسهل طريقة لتخزين صلصة بكميات كبيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتاج معظم الوصفات إلى استخدام صلصة الطماطم لتحضيرها ولذلك تقوم ربات البيوت بتخزينها في الفريزر بكميات كبيرة هذا على الرغم من توفر الطماطم طوال العام إلا أن أسعارها تتفاوت بين الحين والآخر ولذلك يفضل شرائها وتخزينها في الفريزر واليكم في هذا المقال طريقة تخزين الطماطم بالخطوات.

اختيار الطماطم المناسبة للتخزين

عند شراء الطماطم للتخزين يجب اختيار الأنواع ذات اللون الأحمر الطرية وعدم شراء الطماطم ذات اللون الأخضر.

سلق الطماطم وهي سليمة

يفضل قبل فرم الطماطم في الخلاط غسلها ووضعها وهي سليمة في الماء وغليها لمدة نصف ساعة حتى يسهل نزع القشرة منها قبل فرمها في الخلاط.

تقشير الطماطم قبل تحويلها إلى صلصة

يجب نزع قشرة الطماطم بعد سلقها وقبل تحويلها إلى الصلصة للحصول على طعم مميز وكذلك تخزينها بسهولة وتخزين كمية أكبر منها وذلك لأن القشرة قد تمنح الطماطم مذاق غير جيد.

وضع البهارات على الطماطم بعد سلقها

يوضع على كل أربعة كيلو جرام من الطماطم ملعقة من البابريكا، الخل، السكر، الملح ونشا الذرة بعد علي الطماطم وفرمها في الخلاط وتصفيتها من البذور.

تحويل الطماطم إلى صلصة

بعد سلق الطماطم وفرمها في الخلاط الكهربائي وتصفيتها من القشر والبذور يتم وضعها في وعاء على النار وتركها حتى تغلي، وعندما يقل مستوى الطماطم وتصبح متماسكة يتم رفعها من على النار والبدء في تخزينها.

تخزين صلصة الطماطم في الثلاجة

بعد غلي الطماطم وتحويلها إلى صلصة يجب تركها حتى تبرد ثم تعبئتها في أكياس بلاستيكية للاحتفاظ بها، وتخزن صلصة الطماطم في الثلاجة لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أيام، بينما في الفريزر لمدة ستة أشهر.

فوائد استعمل صلصة الطماطم البيتي عن المعلبة

يفضل استخدام صلصة الطماطم المحضرة في المنزل بدلاً من الصلصة المعلبة الجاهزة وذلك لأن صلصة الطماطم الطبيعية تتميز بما يلي: