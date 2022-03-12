نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول الدراسة ١٤٤٤ في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول الدراسة ١٤٤٤ الذي يشغل بال كافة طلاب وأولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية، كما أنه هام جداً للتعرف على تفاصيل العام الدراسي الجديد 1444، فيبين عدد أيام الدراسة في كل فصل وعدد الإجازات المطولة والإجازات العادية وكافة تفصيل العام، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نُعلنكم بتفاصيل الجدول وموعده.

التقويم الدراسي

قدمت وزارة التعليم السعودية منذ بداية العام الدراسي الجاري 1443 خدمة جديدة وهي خدمة التقويم الدراسي والذي تكشف من خلاله مواعيد الدراسة بالتفصيل وعدد الإجازات في كل فصل من الفول الدراسية الثلاثة وعدد الإجازات المطولة، والرسمية، كما أنها تضع فيه مواعيد الاختبارات الخاصة بكل مرحلة دراسية سواء رياض اطفال أو ابتدائي أو متوسط أو ثانوي وحتى الجامعة التي تُعتمد بالمملكة.

جدول الدراسة ١٤٤٤ وموعد بداية الدراسة في السعودية

جدول الدراسة 1444 الذي يترقبه كافة طلبة وطالبات المملكة العربية السعودية؛ حيث أن وزارة التعليم السعودي ستُعلن عنه عقب انتهاء هذا العام الدراسي 1443، وسوف تُعلن عن بداية ونهاية العام الجديد وجدول الدراسة الخاص بالعام الدراسي الجديد.

سبب تطوير المناهج الدراسية 1443

قام الدكتور حمد آل شيخ وزير التعليم السعودي بعمل بعض التطورات في المناهج الدراسية لكافة المراحل التعليمية، فقد قام بإضافة مواد جديدة ومستحدثة للمنهج العلمي بالمملكة، وجاءت أسباب التطورات كالتالي:

تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تسعى المملكة جاهدة بكافة وزاراتها بعمل تطورات لمواكبة الحياة الحديثة والعلمية.

عدد أيام الدراسة في البلدان المتقدمة أكثر بكثير من عدد أيام الدراسة بالمملكة مما دفع الوزارة لعمل فصل دراسي ثالث وذلك لزيادة نسبة الاستفادة من المناهج وملئ أوقات الطلاب بأشياء مفيدة لهم كالدراسة وتنمية المهارات.

رابط وزارة التعليم السعودي

لتتمكن من معرفة كافة الأخبار والقرارات التي تُعلنها الوزارة سواء مواعيد دراسة أو إجازات أو أي نوع من التطورات في النظام التعليمي فعليكم بالدخول إلى الصفحة الرسمية لها من خلال النقر على ” وزارة التعليم “.

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا جدول الدراسة ١٤٤٤ نرجو أن نكون قد أفدناكم وللاستفسار عن أي معلومة تخص الوزارة أو التعليم في المملكة فعليكم بالتواصل معنا عن طريق إرسال التعليقات وسيتم الرد عليها مباشرةً.