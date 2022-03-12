هنا نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2022 عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

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عمر شويل - جدة نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2022 عبر موقع وزارة التربية العراقية، البحث منذ ساعات الصباح اصبح اكثر لمحاولة طلاب التمهيدي في العراق استخراج نتائجهم، وعبر خطوات بسيطة وبمجرد زيارة الموقع الإلكتروني المعتمدة يمكنكم الحصول علي النتيجة الان، خاصة بعد تأكيد وزارة التربية والتعليم العراقية إن النتائج تتاح بالرقم الامتحاني عبر موقع الوزارة لجميع الطلاب، لذلك تابع هذا التقرير عن نتيجة التمهيدي من موقعنا ثقفني لتكن اول من يستخرج النتيجة من خلال روابط رسمية موثوق بها وتابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية.

نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2022 عبر موقع وزارة التربية العراقية

نقدم رابط نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2022 عبر موقع وزارة التربية العراقية، حيث اوشكت النتيجة علي الظهور في محافظات داهوك، الانبار، بابل، كربلاء، كركوك، ميثان، المثني، نينوي، ديالي، الكرخ1، الرصافة، النجف ذي قار، القادسية، صلاح الدين، راصف ، اربيل، السليمانية، وقد أشارت تقارير ان نتائج الثالث متوسط تمهيدي العراق سوف تظهر كذلك خلال اليوم، وحتي الان نترقب معكم موقع وزارة التربية العراقية لمحاولة الوصول الي النتائج، خاصة إن معظم الدفاتر الامتحانية تم تصحيحها خلال الفترة الماضية، كذلك تمت اعمال المراجعة والتدقيق لتلك الدفاتر لضمان الحصول علي الدرجات التي يستحقها الطلاب من قبل اساتذة والمتخصصين المصرح لهم بأعمال التصحيح من قبل وزارة التربية العراقية.

رابط نتائج التمهيدي في العراق

نشير الي رابط نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2022 في العراق، وقد اطلقت وزارة التربية والتعليم العراقية رابط خاص بالنتائج للحصول عليها بالرقم الامتحاني، كذلك تم توفير مصادر إلكترونية للحصول علي النتيجة pdf وهي تتمثل في موقع النجاح وكذلك موقع نتائجنا، واليكم الخطوات التي يمكنكم تتبعها للحصول علي النتيجة علي الفور، خاصة في حال توافرت اليكم بيانات الادخال للموقع، وهي تعتمد كليا علي الرقم الامتحاني وهو رقم مخصص لكل طالب علي حدي، ولا يمكن أن يحمل طالبان نفس الرقم، اتبع فقط تلك الخطوات للحصول عبر المصدر الرسمي علي نتائج الطلاب فور إعلانها

خطوات تحصيل النتيجة عبر نتائجنا

يمكنكم اعتبار موقع النجاح وموقع نتائجنا ضمن اهم مواقع عرض النتائج في العراق، حيث انها تتلقي الألف من الزيارات اليومية للحصول علي النتيجة، وهي مواقع تعرض النتائج لكل محافظة بتقنية pdf للملفات المضغوطة، والتي يتم الوقوف اليها والنقر علي كلمة فتح الملف لبدا الإطلاع علي نتائج الطلاب حسب المحافظة التابع لها الطالب.

بدأت عمليات إعلان نتيجة السادس الاعدادي التمهيدي عبر مواقع الإنترنت المختلفة، خاصة موقع وزارة التربية العراقية الذي يتيح النتائج عن طريق الرقم الامتحاني، وكذلك يمكنكم اعتبار موقع النجاح وموقع نتائجنا من ضمن أشهر المواقع التي يمكنكم استخراج النتيجة علي الفور من خلالها، ولكن تلك المواقع تعتمد علي نسخة pdf التي تشمل ملفات للمحافظة بالكامل ويبدأ كل طالب بالبحث عن النتيجة بعد توفير الملف لدية.

ظهرت نتيجة السادس الاعدادي التمهيدي حتي الآن في عدد كبير من المحافظات العراقية، واصبح من الواضح أن موقع وزارة التربية العراقية معد ومجهز لعرض النتائج، ويتيح لكم كذلك موقع النجاح نتائج النتيجة عبر ملفات يمكنكم الوصول اليها في لحظات، وذلك فور تدوين بيانات الطالب ومن ثم اختيار المحافظة التابع لها الطالب، وسوف تتاح له قوائم بالنتيجة علي الفور.