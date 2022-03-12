أعلنت وزارة التعليم أن نتيجة الطلاب قد أصبحت متاحة وبإمكانهم أن يستعملوا عنها عبر منصة نور، أي أنه الآن باستطاعة أولياء الأمور أن يستخدموا رقم الهوية في معرفة النتائج، ويستعرضوا نتائج الطلاب أبنائهم بالوقت الذي يريدونه وأياً كان المكان بمنتهى السهولة دون الذهاب للمدرسة أو زيارة أي مكان آخر يساعدهم في معرفة النتيجة، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن نظام نور ولي الأمر برقم الهوية الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٣.

الاستعلام عن نظام نور ولي الأمر برقم الهوية الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٣

يمكنك أن تعرف نتيجة الطلاب باستخدام رقم الهوية لجميع مراحل الدراسة، تبدأ من الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي عبر منصة نور، حيث أن وزارة التعليم أتاحت خدمات متعددة، ومن أهم هذه الخدمات هي قيام الطلاب بالاستعلام عن النتائج الخاصة بهم بالترم الثاني، ومن خلال منصة نور، وإليكم طريقة الاستعلام وهي كالآتي:

تدخل لموقع منصة نور.

تدخل رقم الهوية التابع لك وكلمة المرور باستخدام حساب ولي الأمر أو حتى الطالب.

تكتب بعد ذلك عن رمز التحقق الظاهر لك في صورة.

تضغط فوق خانة تسجيل الدخول.

تحدد الصف الدراسي المنتسب له الطالب وتضغط مباشرة فوق كلمة بحث.

تتوجه لصفحة المعلومات الخاصة بالطالب.

تضغط على خدمة الاشعار بنتيجة الطالب.

سترى أمامك النتيجة التي تريدها ومتاح لك أن تقوم بطباعتها.

التسجيل بنظام نور لاستخراج النتيجة

بإمكان أولياء الأمور والطلاب أن يتعرفوا على الخطوات الصحيحة للتسجيل بنظام نور حتى يستفيد من هذا النظام، وكافة الخدمات المقدمة بها، وإليكم طريقة التسجيل وهي كالآتي:

تدخل على نظام نور مباشرة.

تضغط على الرابط الذي تم تخصيصه للتسجيل.

تكتب رقم الهوية التابعة لولي الأمر بمكانها الصحيح وهو مسمى رقم التسجيل المدني.

تكتب اسم المستخدم الذي يتم اقتراحه من النظام بالمكان المخصص له.

تضغط فوق كلمة التالي ذو اللون الأخضر.

تتبع جميع التعليمات إلى أن تنتهي من الإنشاء للحساب الجديد.

نتائج الطلاب بنظام نور

إن وزارة التعليم بالمملكة السعودية قد أتاحت إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب الترم الثاني باستخدام رقم الهوية، وأولياء الأمور بإمكانهم أيضاً القيام بذلك لكي يطلعوا على نتائج أبنائهم ويستخرجوا النتيجة ويقوموا بطباعتها ويطلعوا على الدرجات، وما هي نقاط القوة والضعف بالمواد المختلفة، وكل هذا يكون من خلال منصة نور